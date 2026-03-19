विपद् प्रतिकार्य अभ्यास हातेमालो सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले विपद् प्रतिकार्य अभ्यास हातेमालोको आठौं संस्करण सुरु गरेको छ।
  • उपरथी अनुप जंग थापाले अभ्यास हातेमालोको सुभारम्भ गरेका हुन्।
  • यो अभ्यास तीन दिनसम्म मनसुनको समयमा सम्भावित बाढी र पहिरोको परिदृश्यमा सञ्चालन हुनेछ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । विपद् प्रतिकार्य अभ्यास हातेमालो सुरुवात भएको छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी भइरहेका गतिविधिहरुको समीक्षा, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि एवम् सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभाकारी बनाउने उदेश्यले अभ्यास हातेमालोको आठौं संस्कर सुरु गरिएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ ।

युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी अनुप जंग थापाले अभ्यास हातेमालोको सुभारम्भ गरेका हुन् । नेपाली सेनाको समन्वय र गृह मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा अभ्यास हातेमालो–१ प्रदेश तहमा सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यसपछि जंगी अड्डामा वार्षिक रुपमा यस अभ्यास हुँदै आएको छ । मनसुनको समयमा हुनसक्ने सम्भावित बाढी, पहिरोको परिदृश्यमा आधारित रही तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

त्यसपछि क्रमिक रुपमा प्रादेशिक र जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने जंगी अड्डाले बताएको छ । कार्यक्रममा रथीहरु, विभिन्न मन्त्रालय, गैरसरकारी, राष्ट्रि तथा अन्तराष्ट्रिय निकाय र अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु र नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको उपस्थित थियो ।

 

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

गत वर्ष पनि लगत संकलन गरेर विपद् व्यवस्थापनको काम गरेका थियौँ : नेपाली सेना

नेपाली सेनाले भन्यो– विपद् पूर्वतयारीका लागि सुकुमवासीको विवरण मागेका हौं

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सैन्य आधार तालिमबाट ९७ जना सैनिकहरू दीक्षित

उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्ने नेपाली सेनाको चेतावनी

