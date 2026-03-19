नेपाली सेनाले भन्यो– विपद् पूर्वतयारीका लागि सुकुमवासीको विवरण मागेका हौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली सेनाले विपद् पूर्वतयारीका लागि सुकुमवासी बस्तीको विवरण माग गरिएको बताएको छ।
  • सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ।
  • सेनाका स्थानीय युनिटहरूले सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन गर्न तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली सेनाले विपद् पूर्वतयारीका लागि सुकुमवासी बस्तीको विवरण माग गरिएको बताएको छ ।

बुधबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले विपद् पूर्वतयारीका लागि सुकुमवासी बस्तीको विवरण माग गरिएको बताएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै विपद्का घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानबाट हुनसक्ने जोख जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरोकारवाला निकायहरू समन्वय सहकार्य गर्दै मानवीय र भौतिक क्षतिको न्यूनिकरणका लागि विवरण संकलनको काम भएको बताएको छ ।

सेनाले संकलन गरेको त्यही विवरणलाई सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा नेपाली सेनाले सुकुमवासीको विवरण माग गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यसबारे सेनाले प्रष्ट पारेको बताएको छ ।

अहिले नेपाली सेनाका विभिन्न युनिटहरूलाई सुकुमवासीको विवरणहरू माग गर्दै आइरहेका छन् ।

‘नेपाली सेनाका स्थानीय युनिटहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुनसक्ने विपद् घटनाहरूमा सुरक्षा फौज तैनाथ भई उद्धार, राहत वितरण र पुनस्थापना कार्यहरूलाई सहज बनाउने उदेश्यका साथ सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन गर्नका लागि तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिएको जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सैन्य आधार तालिमबाट ९७ जना सैनिकहरू दीक्षित

उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्ने नेपाली सेनाको चेतावनी

२०८२ काे अन्तिम भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन सम्पन्न

१० देशका ९२ सुरक्षाकर्मीलाई शिवपुरीमा कमाण्ड तथा स्टाफ तालिम

चौथो गोरखा–जितगढी पदयात्रा पुग्यो पाल्पा

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

'सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन'

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

