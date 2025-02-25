एनसेलले जित्यो कर्पोरेट टी-१० लिग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ वैशाख, काठमाडौं । टेक्सपायर कर्पोरेट टी-१० लिग क्रिकेटको उपाधि एनसेलले जितेको छ । काठमाडौंको तल्लो मुलपानी मैदानमा बुधबार सम्पन्न फाइनल खेलमा एनसेलले सुबिसुलाई डीएल पद्धति अनुसार ३८ रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको एनसेलले निर्धारित १० ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै १३१ रनको बलियो स्कोर बनायो । एनसेलका लागि अनिल भण्डारीले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै ३३ बलमा ७४ रन बनाए भने समाज पौडेलले २० बलमा ४८ रन जोड्दै टिमलाई उच्च स्कोरमा पुर्याए ।
१३२ रनको लक्ष्य पछ्याएको सुबिसुको सुरुवात राम्रो हुन सकेन । टिमले नियमित अन्तरालमा विकेट गुमाउँदै ८ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर मात्र ६३ रन बनाउन सक्यो । विवेक कुमार यादवले १७ रन र दमन चन्दले २३ रन बनाए पनि अन्य ब्याटरले राम्रो योगदान दिन सकेनन् ।
बलिङतर्फ एनसेलका निराजन परियारले २ ओभरमा १७ रन दिएर १ विकेट लिए । हिमाल चन्दले २ ओभरमा १७ रन खर्चिएर १ विकेट लिए भने विवेक कुमार यादवले २ ओभरमा २४ रन दिए । सचिन्द्र ठाकुरले १ ओभरमा १८ रन खर्चिए ।
एनसेलका अनिल भन्डारी प्लेयर अफ द म्याच चुनिए । आईसीएफसी फाइनान्सका कप्तान सुरज तिमिल्सिना प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए ।
