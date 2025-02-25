च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल : पहिलो लेगमा एट्लेटिको र आर्सनलको बराबरी

१७ वैशाख, काठमाडौं । स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिड र इंग्लिस क्लब आर्सनलबीच युरोपियन च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेग १–१ गोलको बराबरीमा सकिएको छ ।
एट्लेटिकोको मैदानमा बुधबार राति भएको खेलमा पहिलो हाफको अन्तिम समयमा भिक्टर ग्योकेरेसले पेनाल्टीमार्फत आर्सनललाई अग्रता दिलाएका थिए ।
दोस्रो हाफको ५६औं मिनेटमा जुलियन अल्भारेजले पेनाल्टीमै गोल गर्दै एट्लेटिकोका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
खेलभर दुवै टोलीले अवसर सिर्जना गरे पनि थप गोल हुन सकेन । अन्त्यतिर आर्सनलले पाएको अर्को पेनाल्टी भीएआर निर्णयपछि रद्द गरिएको थियो ।
अब दोस्रो लेग आगामी साता लन्डनमा हुनेछ ।
यसअघि पहिलो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा पीएसजीले बायर्नलाई ५-४ ले हराएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4