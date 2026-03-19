द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरी छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चको आदेश

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते ११:२४

  • सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरीहरू छिटो टुंगो लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
  • कामु प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन मुद्दा लामो समय थाती राख्न नहुने बताएको छ।
  • द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी बदर माग गरेका थिए।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा परेका जुरीहरू छिटो छरितोरुपमा टुंगो लगाउन आदजेश जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्याधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमाको बुधबारको संवैधानिक इजलासले संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयहरू लामो समय थाती राख्न नहुने भन्दै परेका उजुरीहरू छिट टुंग्याउन निर्देशनात्‍मक आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

संवैधानिक इजलामा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगाना रहेका थिए ।

द्वद्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको, पीडितको चाहनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै द्वनद्व पीडितहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

उनीहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको बदर माग गरेका थिए । ती मागहरुमा आदेश जारी नगरे पनि सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारको विषयवस्तु टुंग्याउन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले आदेशको व्यहोरा भने तयार गरिसकेकको छैन ।

मानवअधिकार उल्लंघन सर्वोच्च अदालत
सम्बन्धित खबर

त्रिविका पदाधिकारीले राजीनामा दिने

त्रिविका पदाधिकारीले राजीनामा दिने
रुकुमपूर्वमा ८० रोपनीमा लगाइएको अफिम खेती फडानी

रुकुमपूर्वमा ८० रोपनीमा लगाइएको अफिम खेती फडानी
नेपालको बडीबिल्डिङ तथा फिटनेस क्षेत्रमा एनाबोलिक स्टेरोइडको दुरुपयोग

नेपालको बडीबिल्डिङ तथा फिटनेस क्षेत्रमा एनाबोलिक स्टेरोइडको दुरुपयोग
सेनाको विज्ञप्तिबारे पालिका महासंघले भन्यो – विश्वास र समन्वयको अभाव देखियो

सेनाको विज्ञप्तिबारे पालिका महासंघले भन्यो – विश्वास र समन्वयको अभाव देखियो
चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष दिनेश डिसीसहित ४ जनाको पद संकटमा

चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष दिनेश डिसीसहित ४ जनाको पद संकटमा
नेवानीले माफी मागेपछि खेसारीलालको व्यंग्य : यति गाह्रो अंग्रेजी त बुझ्न सकिएन, भाई हमार

नेवानीले माफी मागेपछि खेसारीलालको व्यंग्य : यति गाह्रो अंग्रेजी त बुझ्न सकिएन, भाई हमार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
