सेनाको विज्ञप्तिबारे पालिका महासंघले भन्यो – विश्वास र समन्वयको अभाव देखियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १२:०८

१७ वैशाख, काठमाडौं । देशभरीका ७५३ पालिकाहरूको साझा संगठन राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले नेपाली सेनाको विज्ञप्तिले राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखिएको जनाएको छ ।

‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रुपमा हितकर हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामी सबै सजग हुनु जरुरी छ,’ गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघद्वारा बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेर सुकुमवासीको विवरण माग गरेका थिए । सुरुमा सेनाले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार माग गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गर्न लागेको विषय आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए ।

नेपाली सेनाले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि लगत संकलन गर्न लागेको बताएको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायको परिभाषित जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र स्वायत्तताको सम्मान अपरिहार्य छ ।’

 

नेपाल नगरपालिका संघ राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस इतर समूहले भन्यो : एक पक्षीय नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा पूर्ण पार्टी सहभागिता असम्भव

बलात्कारपछिको हत्यामा जन्मकैद, कारागारबाट भागेर फेरि हत्या

ड्रेसिङ रुममा भेप प्रयोगपछि रियान पराग कारबाहीमा

हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ

शेखरले बोलाएको छलफलको समीक्षा- विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टी एकता कमजोर

झापामा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, १३ जना घाइते   

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

