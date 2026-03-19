बिर्तामोडमा नवराज पराजुलीको कविता कन्सर्ट हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १२:४७

१७ वैशाख, काठमाडौं । यही वैशाख १८ गते बिर्तामोडमा नवराज पराजुलीको कविता कन्सर्ट हुने भएको छ । साहित्यक संस्था नेपाली साहित्य डटकमको आयोजनामा कार्यक्रम हुन लागेको हो ।

होटल किङ्सवरीमा दिउँसो २ बजेदेखि कार्यक्रम सुरू हुने नेपाली साहित्य डटकमका निर्देशक अर्जुन उप्रेतीले जानकारी दिएका छन् । कवि नवराज पराजुलीको पुस्तक ‘सगरमाथाको गहिराइ’ बिमोचनको दशौँ वर्षको उपलक्ष्यमा सो कार्यक्रम गर्न लागिएको उप्रेतीले बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित दर्शकले २ घण्टा नवराज पराजुलीको एकल प्रस्तुति सुन्न पाउनेछन् । साथै प्रत्येक दर्शकले एक प्रति ‘सगरमाथाको गहिराइ’ पाउने कविता कन्सर्टकी संयोजन सुनिता तामाङले जानकारी दिइन् ।

‘सगरमाथाको गहिराइ’ पुस्तक वि.स. २०७३ पद्मश्री साहित्य सम्मानबाट पुरस्कृत काव्यकृति हो ।

विद्यार्थीहरूलाई नेपाली साहित्यमा प्रेम जगाउने हेतुले विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइने कार्यक्रमका विद्यालय संयोजक राज शेर्माले बताए ।

पराजुलीले विश्वका १७ देशमा पुगेर कविता कन्सर्ट गररिसकेका छन् ।

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

