एक दिनका लागि ट्रान्सजेन्डर बनेर सडकमा निस्कँदा…

उसले मलाई जानाजान अनुचित तरिकाले छोएर गयो । मैले लगाएको कपडा टाइट थियो र सानो स्पर्श पनि महसुस गर्न सक्थें ।

नविन न्यौपाने नविन न्यौपाने
२०८३ वैशाख १७ गते १५:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कलाकार नविन न्यौपानेले ट्रान्सजेन्डर बनेर सडकमा निस्कँदा भोगेका अपमान र तिरस्कारले उनको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको थियो।

हजारौं मान्छेहरू जस्तै म काठमाडौं छिरेँ- कलाकार बन्न सपना बोकेर । सिनेमाको हिरो बन्ने रहरले फिल्म पढें । तर सबै सोचेजस्तो नहुँदोरहेछ । त्यो पनि अन्जान सहरमा । र, आफूभित्रको सपनालाई मारेको थिइनँ ।

ओस्कर फिल्म कलेजमा अन्तिम वर्ष पढ्दै गर्दा एउटा फिचर फिल्मको अफर आयो । फोनमा धेरै कुरा भएन । निर्देशकले यति भन्नुभयो, ,तिमीलाई लिएर फिल्म बनाउने योजना गर्दैछु, भोलि अफिसमा भेटौँ ।’

म सुपर डुपर एक्साइटेड हुँदै दुईपटक सनस्क्रिन लगाएर छालालाई चम्किलो बनाएँ । डेनिम ज्याकेट, जिन्स, सेतो टिसर्ट, सेतो जुत्ता सबै मिलाएर पहिरिएँ र निर्देशक अफिसतिर लागेँ । उहाँ पनि उत्तिकै उत्साहित देखिनुभयो । मलाई भेट्नासाथ उहाँले अंगालो हालेर स्वागत गर्नुभयो ।

हामी गफिन थाल्यौँ।

‘सर, स्टोरी के हो ? मेरो क्यारेक्टर कस्तो छ ?’ म उत्साहित थिएँ, त्यसैले सोधिहालें ।

उहाँले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, ‘नविन, यो फिल्म स्पेसल छ । यो पात्र तिमी निभाउन सक्छौ । मलाई तिमीमाथि विश्वास छ ।’

म मख्ख परें । एकछिन त आफैं कलाकार भएको कल्पना परे ।

निर्देशकले थप विस्तार गर्दै भन्नुभयो, ‘तिम्रो क्यारेक्टर ट्रान्सजेन्डरको हुनेछ ।

म छक्क परें ।

मैले सोधेँ, ‘सर, क्यारेक्टरको नाम ट्रान्सजेन्डर हो कि वास्तविक रूपमा ट्रान्सजेन्डरकै भूमिका निभाउनुपर्ने हो ?’

‘हो, तिमीले ट्रान्सजेन्डरकै भूमिका निभाउनेछौ ।’ त्यसपछि मेरो सबै सपना एकैपटक उडेर गयो । हिरो बन्छु भनेर आएको मान्छे कहाँ ट्रान्सजेन्डर बन्ने ?

तर यो कुरा मैले उहाँलाई भन्न सकिनँ । मेरो अनुहारको भाव बदलिएको देखेर हुनसक्छ, उहाँले सोध्नुभयो, ‘के भयो, नविन ? तिमी एक्साइटेड त छौ ?’

एक्साइटेड छैन भने, बल्लबल्ल पाएको रोल पनि जान्छ । एक्साइटेड छु भनौं भने फेरि ट्रान्सजेन्डर ! के गर्नु के गर्नु भयो । तर जस्तो भए पनि मैले सिनेमा खेल्ने मौका पाएको थिएँ । उहाँलाई आफू उत्साहित भएको सुनाएँ

फेरि सोधें, ‘तपाईंले लिड रोलका लागि भनेजस्तो लागेको थियो।’

‘हो, लिड नै हो ।

‘तर ट्रान्सजेन्डर त कहिल्यै लिड रोलमा देखेको छैन मैले।’

‘त्यही त परिवर्तन गर्नुपर्छ नविन ।’

म केही बोलिन । १-२ हप्तापछि फेरि भेट्ने भन्दै हामी छुट्टियौं ।

घर फर्किएपछि म अनिश्चित थिएँ । फिल्म पाएर खुसी थिएँ, तर त्यो क्यारेक्टर पाएर दुःखी पनि । २–३ दिन सोचेपछि जे भए पनि काम गर्छु भन्ने अठोट गरें ।

त्यसपछि मैले उनीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न थाले । अनलाइन, गुगल, युट्युबमा उनीहरूका सामग्री हेर्न थालें । अध्ययन गर्न थालें । अध्ययन गर्दै जाँदा सुनेको भन्दा फरक पाएँ । मैले उनीहरूकाबारे नराम्रो मात्र सुनेको थिएँ । त्यसैले जहिल्यै नकारात्मक सोच्थें । तर जब उनीहरूका अन्तर्वार्ता हेरें । कथा थाहा पाएँ । उनीहरूले पाएको तिरस्कार, घर हेला समाजको तिरस्कार । उनीहरूलाई हेलाँ र हाँसोको पात्र बनाइएको थाहा पाएँ । मेरो मनभित्र भित्रभित्रै कुँडियो । उनीहरूप्रति दया, माया जाग्न थाल्यो । एक हप्ता यसरी बित्यो ।

अनि उनीहरूसँग भेट्ने निर्णय नै गरेँ।

तर कहाँ भेटिन्छ उनीहरू ? कसैलाई चिनेको थिइनँ।

अन्ततः एक जना साथीको मार्फत उनलाई भेटें । उनी एक ट्रान्सजेन्डर महिला थिइन् । व्यक्तिगत रूपमा पहिले कहिल्यै ट्रान्सजेन्डर भेटेको थिइनँ । त्यो पनि यति नजिकबाट ।

रेस्टुरेन्टमा बसेर कुरा सुरु गर्यौं । उनले जीवनमा भोगेका दु:ख, परिवार र साथीहरूबाट सामना गर्नुपरेको तिरस्कारबारे सुनाइन् ।

करिब २ घण्टा उनले यसरी आफ्नो अनुभूति सुनाइरहिन् । उनको भोगाइ सुन्दा २ घण्टा बितेको पत्तै पाइनँ । उनले भागेको विभेद, अपमान सुन्दा अनौठो लागिरह्यो । त्यो भन्दा धेरै दु:खी भएँ । धेरै दिनसम्म दिमाग उनले भोगेका कुराहरू खेलिरहे ।

नविन न्यौपाने ।

एकदिन निर्देशकले फोन गरेर भेट्न बोलाउनुभयो । म उत्साहित भएर निर्देशकको अफिस गएँ । फिल्मका लागि सम्झौता भयो । उनले क्यारेक्टरबारे तयार हुन भन्नुभयो ।

तर मलाई केही नपुगे जस्तो भइरहेको थियो । उनीहरूको जिन्दगी कस्तो हुन्छ, समाजले उनीहरूलाई कसरी हेर्छ– सबै बुझ्न चाहन्थें । ताकि त्यो पात्रलाई सिनेमामा जीवन्त उतार्न सकुँ ।

अनि निर्णय गरें- आफैं ट्रान्सजेन्डर बनेर सडकमा निस्कने । उनीहरूकै लुगा, पहिरन लगाएर । हाउभाउ पनि उस्तै बनाएर । एकदिन ट्रान्सजेन्डर भएर बाँच्ने ।

मैले ती ट्रान्सजेन्डर दिदीलाई फोन गरेर मद्दत मागें ।

अर्को दिन खाना खाएर दिउँसो तिर पुगें दिदी बस्ने फ्ल्याटमा । उहाँले मलाई तयार पार्न थाल्नुभयो । म उत्साहित थिएँ । कस्तो हुने होला भन्ने संकोच पनि थियो । म दुब्लो पातलो केटा दिदीको लुगा मिलिहाल्यो । त्यसपछि ब्रेस्ट लगाएर ब्रा लगाएँ । अनि मेकप पनि गरें । लिपस्टिक र गाजल सबै र एक्सटर्नल हेयर पनि थप गर्दिनुभयो ।

जब मैले आफैँलाई ऐनामा हेरेँ । आफै अचम्म परेँ । म पुरै राम्री केटी बनिसकेको थिएँ । दिदी मुसुक्क हाँस्दै– ‘अल द बेस्ट’ भन्नुभयो अनि म पनि निस्किएँ ।

मेरो योजना लाजिम्पाटबाट रत्नपार्कसम्म जाने र फेरि फर्कने थियो । त्यसैले लाजिम्पाटको मुख्य बाटो हुँदै म गएँ । बाटोमा निस्कनेबित्तिकै मानिसहरूले हेर्न थाले । कसैकसैले फर्कीफर्की हेर्न थाले । रमाइलो पनि लागिरहेको थियो । केटा भएर जिउँदा कहिल्यै यसरी कसैले नोटिस गरेको थिएन । केही कुरा नोटिस हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन । तर आज थाहा हुँदै थियो ।

त्यहाँबाट गाडी चढेर रत्नपार्क गएँ । गाडीमा सिट नभएकाले उभिनुपर्‍यो । वन पिस र हिल लगाएर उभिन साह्रै गाह्रो हुँदोरहेछ । म उभिरहेको थिएँ र अगाडि केटाहरू बसेर हेर्दै हाँसिरहेका थिए । म पनि तिनीहरूतिर हेरेर हाँसेजस्तो गरिदिएँ।

गाडीको एउटा सिटमा एकजना आमा बस्नुभएको थियो । उहाँले मुख खुम्च्याउँदै हेर्नुभयो । मलाई नरमाइलो लाग्यो । त्यहाँ केटीहरू पनि थिए । उनीहरू पनि एक-अर्कालाई हेर्दै कानेखुसी गर्दै थिए । बारम्बार म तिर हेर्दै हास्दै थिए । बसको वरिपरि आँखा डुलाएँ । सबैको हेराइ नौलो लाग्यो, मानौँ म कुनै फरक ग्रहबाट आएको मानिस हुँ । बिस्तारै अप्ठ्यारो महसुस हुन थाल्यो । उनीहरूको हेराइले असहज बनाइरहेको थियो । ट्रान्सजेन्डर भएर बाँच्नु कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्दै थिएँ ।

बसको पछाडि बसेको एक युवक खलासीसँग कुरा गर्न भन्दै अगाडि बढ्यो । जाँदा उसले मलाई जानाजान अनुचित तरिकाले छोएर गयो । मलाई उसको त्यो बडी पार्ट महसुस भयो । किनभने मैले लगाएको कपडा टाइट थियो र मैले सानो स्पर्श पनि महसुस गर्न सक्थें । त्यो स्पर्शले एकदमै रिस उठिरहेको थियो । मैले आफ्नो शरीर र हाउभाउमार्फत मात्र आफ्नो रिस देखाएँ, तर केही बोलिन । किनभने बसभित्र यति धेरै मानिसहरूबीच म कराउन चाहन्नथेँ । मलाई त्यहाँ अनावश्यक रूपमा हंगामा सिर्जना गर्न मन थिएन । सिर्फ उसलाई रिसाएको नजरले हेरें, तर ऊचाहिँ केही नभएजस्तो गरिरहेको थियो ।

जब खलासीसँग कुरा गरेर ऊ आफ्नै ठाउँमा फर्कियो, फेरि उस्तै तरिकाले मलाई छोएर आफ्नो ठाउँमा गयो ।

मलाई थाहा छैन के भयो शरीर त्यस्तै चिसो भएर आएको थियो । त्यो समय मलाई याद आयो । मेरा दिदीबहिनीहरू र महिलासाथीहरूले यस्तै घटना सुनाउँथे । म उल्टै भन्थेँ– पछाडि फर्केर झपड हान्नु पर्दैन, कराउनु पर्दैन, चुप लागेर बस्ने होर । म आहिले त्यही अवस्थामा थिएँ । त्यो मान्छे मेरो अगाडि छ, तर म केही पनि गर्न सकिरहेको थिइन् । मलाई अत्यन्तै गाह्रो लाग्यो । खलासीलाई गाडी रोक्न लगाएँ र झरिहालें। म झर्दा पनि सबैजसोले उसैगरी हेरिरहेका थिए ।

मनमा भने प्रश्नहरू थिए– मैले किन केही भन्न सकिनँ, के सबैलाई यसरी नै व्यवहार हुन्छ त ? यो केवल ट्रान्सजेन्डरको बारेमा मात्र होइन, महिलाहरूलाई पनि यति नै गाह्रो हुन्छ त ? म बुझ्न सकिराखेको थिइनँ । कि यस्तो होइन, मलाई मात्रै यस्तो भएको हो ? कुनै मानिसले किन अर्को मानिसलाई यस्तो गाह्रो बनाउन सकेको होला ? के त्यो मानिसलाई थाहा छ होला त कि उनीहरूले मलाई गाह्रो बनाइरहेका छन् भनेर ?

बिस्तारै रत्नपार्कतिर लागेँ । त्यहाँ पुग्दा अँध्यारो भइसकेको थियो । पुलको छेउमा बसेर उभिएँ । त्यहाँ अरू महिलाहरू पहिलेदेखि नै उभिरहेका रहेछन् । ती मध्ये केही तेस्रो लिंगी पनि थिए ।

रात छिप्पिँदै गएपछि मास्क लगाएका केही मानिसहरूको चलपल बढ्न थाल्यो । केही पुरुषहरू म जस्तै पुलमुनि उभिएका महिलाहरूसँग कुरा गर्न थाले । कतिमा जाने, पूरा रात कि आधा, मोलमोलाइ भइरहेको थियो ।

केहीबेरमा केही २–४ जना केटाहरू म भएतिर आए ।

केही पर पुगेर ऊ फेरि फर्कियो र नजिक आएर भन्यो, ‘जाने हो ?’

मेरो मुटु चिसो भयो । म केही बोलिन ।

उनीहरू सोधिरहेका थिए- होलनाइटको कति ? एक पटकको कति… यस्तै यस्तै ।

त्यहाँमध्ये एक जना केटाले मलाई निकै घोरिएर हेर्दै बोलिरहेको थियो ।

केहीपछि उसले भन्यो- ‘अबे छोड्दे यार यो त छक्का हो ।’

उसले मलाई एकछिन हेर्‍यो र केही नबोली हिँड्यो ।

त्यसपछि उनीहरू रिसले चुर भए । ठूलो स्वरमा अशब्द बोलेर गाली गर्न थाले । गाली सुन्नै नसिकने खालका थिए । त्यो गाली लैंगिकतासँग जोडिएर गरिएको थियो । केही बेरमा फेरि २–४ जना मान्छेहरू नजिक आए । घुरेर मतिर हेर्न थाले ।

उकुमुकुस भयो– जम्मा भएको भीडले होइन, ती केटाहरूले गरेको गाली र तिरस्कारले । मलाई कता भगाउँ जस्तो भयो । एकदम असहज र असुरक्षित महसुस भयो।

आत्तिएको देखेर एक जना तेस्रो लिंगी महिला मतिर आइन् । सायद उनले मेरो पीडा बुझिइन् ।

‘यहाँ हर रात यस्तै हो । यस्ता गाली पचाउन सक्नुपर्छ । नभई धन्दा चल्दैन । धन्दा नचले पेट भर्दैन’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।

म केही बोल्न सकिरहेको थिइनँ ।

त्यसपछि पनि बाटोमा हिडेकाहरूले जिस्क्याउने, अपशब्द बोल्नेक्रम चलिरह्यो ।

म त्यहाँ करिब एक घण्टा जति बसेँ । त्यो भन्दा बढी बस्न सकिनँ । मानिसहरूको नजर, अपशब्द, अनाहकको डर– सबैले थिचिरहेजस्तो लाग्यो ।
आज रत्नपार्कको बाटो मलाई खुला ठाउँ होइन, पिँजडाभित्र थुनिएको चराझैँ लाग्यो ।

त्यसपछि ट्याक्सी चढेर घर फर्किएँ ।

घटना भएको करिब ‍९ वर्ष भइसक्यो । जब फर्केर हेर्छु, लाग्छ त्यो क्यारेक्टर स्टडी राम्रो अभिनेता बन्न मात्र होइन, राम्रो मानिस बन्न सिकाउनेलाई थियो । त्यस दिनबाट धेरै कुराप्रति मेरो दृष्टिकोण बदलियो।

म ती निर्देशकप्रति आभारी छु, जसले त्यो फिल्म बनाउने सोच राख्नुभयो र मलाई त्यो भूमिका दिनुभयो ।

तर त्यो फिल्म कहिल्यै बनेन । अहिले ९ वर्षपछि बुझ्दैछु त्यो अफर मलाई अभिनेता बनाउन होइन, मेरो जीवनको नायक बनाउनका लागि आएको थियो ।

रोल्पाको जलजलामा तीर्थयात्री बोकेको जिप दुर्घटना

रोल्पाको जलजलामा तीर्थयात्री बोकेको जिप दुर्घटना
लगातार तेस्रो दिन घट्यो सेयर बजार, नेप्से २७३८ अंकमा

लगातार तेस्रो दिन घट्यो सेयर बजार, नेप्से २७३८ अंकमा
विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न शिक्षक महासंघको माग

विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न शिक्षक महासंघको माग
ऋणी भेला पारेर बैंकले रकम मागे लखेट्नु भन्दै उक्साउने व्यक्ति पक्राउ

ऋणी भेला पारेर बैंकले रकम मागे लखेट्नु भन्दै उक्साउने व्यक्ति पक्राउ
भारतको मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटना, १६ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते

भारतको मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटना, १६ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते
कांग्रेस इतर समूहले भन्यो : एक पक्षीय नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा पूर्ण पार्टी सहभागिता असम्भव

कांग्रेस इतर समूहले भन्यो : एक पक्षीय नेतृत्वबाट महाधिवेशनमा पूर्ण पार्टी सहभागिता असम्भव

दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति
उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन
सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न
संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?
सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

