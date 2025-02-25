नेपाल आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको उपाधि होडबाट बाहिरियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली महिला क्रिकेट टोली आईसीसी वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफीको उपाधि होडबाट बाहिरिएको छ । बिहीबार भएको पहिलो खेलमा अमेरिका विजयी भएसँगै नेपालको उपाधि सम्भावना सकिएको हो ।
अमेरिकाले इटालीलाई हराउँदै उपाधि पक्का गरेको छ । इटालीले दिएको १०० रनको लक्ष्य अमेरिकाले १७औं ओभरमा पूरा गर्दै उपाधि जित्ने पक्का भएको हो ।
प्रतियोगितामा नेपालले अहिले भानुआतुसँग खेलिरहेको छ । यसपछि नेपालले इटालीसँग खेल्न बाँकी छ । यी दुवै खेल जितेपनि नेपाललाई पर्याप्त हुने छैन ।
६ खेलमा ६ अंक जोडेको नेपालले अब दुवै खेल जितेपनि १० अंक मात्र हुन्छ । अमेरिकाले ७ खेलमा १२ अंक जोडिसकेको छ ।
प्रतियोगितामा नेपालले अमेरिकासँग दुवै खेलमा हार बेहोर्दा भानुआतुसँगको खेलमा पराजित भएको थियो । यस्तै रुवान्डासँगको दुवै खेल जित्दा इटालीसँगको खेल जितेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4