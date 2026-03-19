बालाजु क्षेत्रका घर-टहरा पनि भत्काइयो (तस्वीरहरु)

घर भत्काउने पूर्वसूचना पाएपछि कतिपयले घरमा रहेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र फर्निचर निकालेर सारेका थिए ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ वैशाख १८ गते ११:१६

  • काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नम्बर १६ बालाजु क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा भत्काएको छ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी काठमाडौंका विभिन्न वडामा अनाधिकृत घर टहरा डोजर प्रयोग गरी भत्काउन भनेको थियो ।
  • सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको र बाँकी ठाउँमा आजबाट डोजर लगाउन सुरु गरेको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ बालाजु क्षेत्रको खोला किनारमा बनाइएका घर टहरा पनि भत्काइएको छ । कतिपयले आफ्नो घर आफैं भत्काएका छन् । उनीहरुले घरका सामान अन्येत्र सारिरहेका छन् ।

सो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अनाधिकृत रुपले बनाइएका घर टहरा भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचना अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले माइकिङ गर्दै ठाउँ खाली गर्न भनेको थियो ।

घर भत्काउने पूर्वसूचना पाएपछि कतिपयले घरमा रहेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र फर्निचर निकालेर सारेका थिए ।

आजै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ को बल्खु क्षेत्र र वडा नम्बर ११ को वंशीघाट क्षेत्र (टेकु नजिक)मा बनाइएका अनाधिकृत रुपले बनाइएका घर टहरामा पनि डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको छ।

आजै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १५ को स्वयम्भु, वडानम्बर ३ र २६ मा पर्ने सामाखुशी, खाडिपाखा, रानीबारी लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा पनि डोजर चलाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो । बाँकी ठाउँमा आजबाट डोजर लगाउन सुरु गरेको हो ।

 

बालाजु सुकुमवासी बस्ती
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

हातखुट्टा बाँधेर छोराबाट बाबुको हत्या, १८ वर्षपछि पक्राउ

दाङमा पहिलोपटक मुटुको ‘एन्जियोप्लाष्टी’ सेवा सुरु

शंखमुलमा पनि चल्यो डोजर

पोर्चुगलमा सेफ सापकोटाले सुरु गरे वर्षभरि चल्ने ‘च्यारिटी डिनर’

भारतले चीनसँगको समन्वयमा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलायो

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित