+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तमिल फिल्ममा हड्ताल : छायांकन ठप्प, निर्माता-कलाकारबीच मतभेद

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तमिल फिल्म प्रोड्युसर्स काउन्सिलले शनिबार बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सांकेतिक हड्ताल घोषणा गरी तमिलनाडुमा फिल्म छायांकन ठप्प भएको छ।
  • निर्माताले निश्चित पारिश्रमिकको सट्टा आम्दानीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन् र यसले आर्थिक दबाब कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
  • कलाकारहरूको संस्था नडिगर संगमले हड्ताललाई समर्थन नगरेको र वार्ताबाट समाधान निस्किने वा विवाद चर्किनेमा तमिल फिल्म उद्योगको भविष्य निर्भर रहेको छ।

मुम्बई । तमिल फिल्म प्रोड्युसर्स काउन्सिलले शनिबार सांकेतिक हड्ताल घोषणा गरेपछि तमिलनाडु भरि फिल्म छायांकन ठप्प भएको छ । बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुने छायांकन रोकिँदा धनुष अभिनीत ‘डी फिफ्टी फाइभ’ र सिलम्बरासन टीआर रहेको ‘अरासन’ लगायत धेरै फिल्मको काम प्रभावित भएको छ ।

निर्माता पक्षले निश्चित पारिश्रमिकको सट्टा आम्दानीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएको छ । बढ्दो लागत र लगातार घाटाका कारण आफूहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । हड्तालका कारण छायांकनसँगै पोस्ट–प्रोडक्सनका कामसमेत रोकिएका छन्, र विभिन्न श्रमिक तथा प्राविधिक संघले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

काउन्सिलका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा प्रमुख कलाकार र प्राविधिकको पारिश्रमिक अत्यधिक बढेको छ । यसले धेरै निर्माता घाटामा परेका छन् र नयाँ फिल्म सुरु गर्न कठिन भएको छ । निर्माताले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रणालीअनुसार पारिश्रमिक फिल्म रिलिजपछि हुने आम्दानीमा आधारित हुनेछ । उनीहरूको विश्वास छ कि यसले जोखिम घटाउँछ र फिल्म निर्माणलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउँछ ।

परिषद्ले आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार र अजय देवगन जस्ता हिन्दी फिल्मका कलाकारले आम्दानी साझेदारीको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिएका छन् । तेलुगु फिल्म उद्योगमा पनि यस्तो अभ्यास बढ्दो रहेको जनाइएको छ ।

काउन्सिलका अनुसार धेरै निर्माता एउटा फिल्म असफल भएपछि घाटा उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । फिल्म असफल भएपछि प्रमुख कलाकार र प्राविधिकबाट अपेक्षित सहयोग नपाइने गुनासो पनि गरिएको छ ।

केही कलाकारले अन्य भाषाका फिल्मलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप पनि परिषद्ले लगाएको छ । यसका कारण साना र मध्यम स्तरका निर्माता नयाँ फिल्म संघर्ष गरिरहेका छन् । हड्तालका दिन कुनै पनि छायांकन वा पोस्ट–प्रोडक्सन काम भएन । तर कलाकारहरूको संस्था नडिगर संगमले भने यस आन्दोलनमा साथ दिएको छैन ।

संस्थाले यस्तो हड्तालले कलाकार र अन्य कामदारको रोजगारीमा असर पर्ने बताउँदै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, आफ्नो नियमावलीमा सदस्यलाई हड्तालमा जान निर्देशन दिने व्यवस्था नभएको पनि जनाएको छ ।

काउन्सिल र नडिगर संगमबीच पटक-पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । त्यसैले निर्माता पक्षले आफ्नो आर्थिक दबाब देखाउन प्रतीकात्मक हड्ताल रोजेको जनाएको छ । अब वार्ताबाट समाधान निस्किन्छ कि विवाद थप चर्किन्छ भन्नेमा तमिल फिल्म उद्योगको आगामी दिशा निर्भर रहने देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

तमिल फिल्मका निर्माता कलाकारको महंगो पारिश्रमिकविरुद्ध हड्तालमा उत्रिने
तमिल फिल्म
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित