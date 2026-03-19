तमिल फिल्ममा हड्ताल : छायांकन ठप्प, निर्माता-कलाकारबीच मतभेद

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- तमिल फिल्म प्रोड्युसर्स काउन्सिलले शनिबार बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सांकेतिक हड्ताल घोषणा गरी तमिलनाडुमा फिल्म छायांकन ठप्प भएको छ।
- निर्माताले निश्चित पारिश्रमिकको सट्टा आम्दानीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन् र यसले आर्थिक दबाब कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
- कलाकारहरूको संस्था नडिगर संगमले हड्ताललाई समर्थन नगरेको र वार्ताबाट समाधान निस्किने वा विवाद चर्किनेमा तमिल फिल्म उद्योगको भविष्य निर्भर रहेको छ।
मुम्बई । तमिल फिल्म प्रोड्युसर्स काउन्सिलले शनिबार सांकेतिक हड्ताल घोषणा गरेपछि तमिलनाडु भरि फिल्म छायांकन ठप्प भएको छ । बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म हुने छायांकन रोकिँदा धनुष अभिनीत ‘डी फिफ्टी फाइभ’ र सिलम्बरासन टीआर रहेको ‘अरासन’ लगायत धेरै फिल्मको काम प्रभावित भएको छ ।
निर्माता पक्षले निश्चित पारिश्रमिकको सट्टा आम्दानीमा आधारित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै आएको छ । बढ्दो लागत र लगातार घाटाका कारण आफूहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । हड्तालका कारण छायांकनसँगै पोस्ट–प्रोडक्सनका कामसमेत रोकिएका छन्, र विभिन्न श्रमिक तथा प्राविधिक संघले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
काउन्सिलका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा प्रमुख कलाकार र प्राविधिकको पारिश्रमिक अत्यधिक बढेको छ । यसले धेरै निर्माता घाटामा परेका छन् र नयाँ फिल्म सुरु गर्न कठिन भएको छ । निर्माताले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रणालीअनुसार पारिश्रमिक फिल्म रिलिजपछि हुने आम्दानीमा आधारित हुनेछ । उनीहरूको विश्वास छ कि यसले जोखिम घटाउँछ र फिल्म निर्माणलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउँछ ।
परिषद्ले आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार र अजय देवगन जस्ता हिन्दी फिल्मका कलाकारले आम्दानी साझेदारीको अभ्यास गरिरहेको उदाहरण दिएका छन् । तेलुगु फिल्म उद्योगमा पनि यस्तो अभ्यास बढ्दो रहेको जनाइएको छ ।
काउन्सिलका अनुसार धेरै निर्माता एउटा फिल्म असफल भएपछि घाटा उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । फिल्म असफल भएपछि प्रमुख कलाकार र प्राविधिकबाट अपेक्षित सहयोग नपाइने गुनासो पनि गरिएको छ ।
केही कलाकारले अन्य भाषाका फिल्मलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप पनि परिषद्ले लगाएको छ । यसका कारण साना र मध्यम स्तरका निर्माता नयाँ फिल्म संघर्ष गरिरहेका छन् । हड्तालका दिन कुनै पनि छायांकन वा पोस्ट–प्रोडक्सन काम भएन । तर कलाकारहरूको संस्था नडिगर संगमले भने यस आन्दोलनमा साथ दिएको छैन ।
संस्थाले यस्तो हड्तालले कलाकार र अन्य कामदारको रोजगारीमा असर पर्ने बताउँदै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, आफ्नो नियमावलीमा सदस्यलाई हड्तालमा जान निर्देशन दिने व्यवस्था नभएको पनि जनाएको छ ।
काउन्सिल र नडिगर संगमबीच पटक-पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । त्यसैले निर्माता पक्षले आफ्नो आर्थिक दबाब देखाउन प्रतीकात्मक हड्ताल रोजेको जनाएको छ । अब वार्ताबाट समाधान निस्किन्छ कि विवाद थप चर्किन्छ भन्नेमा तमिल फिल्म उद्योगको आगामी दिशा निर्भर रहने देखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4