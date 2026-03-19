सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्दै सभामुख

२१ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्दैछन् ।
बैठक दिउँसो १२ बजे सिंहदरवारमा बस्नेछ ।
प्रतिनिधिसभामा ६ वटा पार्टी छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई सभामुखले छलफलमा बोलाएका हुन् ।
