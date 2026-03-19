पार्टी खोलेको २ महिनामै तामिलनाडु चुनावमा फिल्म स्टार विजयको बलियो अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनमा ८४.६९ प्रतिशत मत खसेको छ र प्रारम्भिक रुझानअनुसार तमिलगा वेत्रि कझगम ८३ सिटमा अगाडि छ।
- मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिन र उपमुख्यमन्त्री उदयनिधि स्टालिन आफ्ना बलियो क्षेत्रहरूमा पछाडि परेका छन्।
- एग्जिट पोलले द्रविड मुनेत्र कझगमलाई बहुमत आउने अनुमान गरेका छन् भने तमिलगा वेत्रि कझगमले ९८ देखि १२० सिटसम्म पाउने सम्भावना देखिएको छ।
भारतको तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनको नतिजा आउन अझै बाँकी छ । तर, त्यसअघि नै प्रतिस्पर्धा रोचक देखिएको छ । अप्रिल २३ मा सम्पन्न मतदानमा ८४.६९ प्रतिशत मत खसेको थियो, जुन उच्च सहभागिता मानिएको छ ।
भारतीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक रुझानअनुसार अभिनेता, राजनीतिज्ञ थलापति विजय नेतृत्वको तमिलगा वेत्रि कझगम ८३ सिटमा अगाडि देखिएको छ । अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कझगम ५४ सिटमा अघि छ भने द्रविड मुनेत्र कझगम ३४ सिटमा अग्रता लिइरहेको छ ।
विजय स्वयं पेरम्बुर र तिरुचिरापल्ली पूर्व क्षेत्रमा अगाडि छन् । मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिन आफ्नै बलियो क्षेत्र कोलाथुरमा पछाडि परेका छन्, जहाँ तमिलगा वेत्रि कझगमका वी. एस. बाबु अगाडि छन् ।
उपमुख्यमन्त्री उदयनिधि स्टालिन पनि चेपौक-थिरुवल्लिकेनी क्षेत्रमा पछाडि छन् । स्टालिन मन्त्रिपरिषद्का १४ मन्त्री पनि हाल पछाडि देखिएका छन् ।
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कझगमका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री एडप्पडी के. पलानीस्वामी एडप्पडी क्षेत्रबाट अगाडि छन् । त्यस्तै ओ. पन्नीरसेल्भम बोडिनायक्कनूर क्षेत्रमा अग्रता लिइरहेका छन् ।
हाल तमिलगा वेत्रि कझगम ५८ सिटमा अगाडि देखिएको छ । यदि यही रुझान कायम रहेमा, उक्त दल राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा उदाउने संकेत देखिएको छ ।
यो निर्वाचनमा एकातिर पाँच वर्षे शासनको आधारमा दोस्रो कार्यकाल खोजिरहेका मुख्यमन्त्री स्टालिन छन् भने अर्कोतर्फ पहिलोपटक राजनीतिमा आएको विजय नेतृत्वको दलले सबै २३४ सिटमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको छ ।
महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रहरूमा कोलाथुर, चेपौक-थिरुवल्लिकेनी, पेरम्बुर, तिरुचिरापल्ली पूर्व, बोडिनायक्कनूर, माइलापुर र सत्तुर रहेका छन् ।
अधिकांश एग्जिट पोलले द्रविड मुनेत्र कझगमलाई सहज बहुमत आउने अनुमान गरेका छन् । केही सर्वेक्षण फरक देखिएका छन् । इन्डिया टुडे-एक्सिस माई इन्डियाले तमिलगा वेत्रि कझगमलाई ९८ देखि १२० सिटसम्म दिने अनुमान गर्दै त्रिपक्षीय कडा प्रतिस्पर्धाको संकेत गरेको छ ।
टाइम्स नाउ-जेभीसीले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कझगम र उसका सहयोगीलाई १२८ देखि १४७ सिट आउने प्रक्षेपण गरेको छ । एक्सिस माई इन्डियाको सर्वेक्षणमा ३७ प्रतिशत मतदाताले विजयलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेको बताएका छन्, जसले यो चुनावलाई अझ चासोको विषय बनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4