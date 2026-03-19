धीरज र मिरुनाको ‘कुस्ती’ ९ असोजमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते ११:५०
  • अनिल योञ्जनको निर्देशनमा तयार फिल्म 'कुस्ती' असोज ९ गते काठमाडौँमा प्रदर्शन हुने भएको छ।
  • फिल्म 'कुस्ती' प्रेम कथानक कमेडी ड्रामा हो जसमा धीरज मगर र मिरुना मगरको अभिनय छ।
  • निर्देशक योञ्जनले अन्तर्राष्ट्रिय वितरकबाट प्रदर्शन अधिकार खरिदका प्रस्ताव आइरहेको र विदेश प्रदर्शन चाँडै तय हुने बताउनुभयो।

काठमाडौं । अनिल योञ्जनको निर्माण तथा निर्देशनमा तयार भएको फिल्म ‘कुस्ती’ आगामी असोज ९ गते प्रदर्शन हुने भएको छ । काठमाडौँ तथा आसपासका क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको फिल्मलाई असोजमा प्रदर्शन गरिने उनले बताए ।

योञ्जनले भने, ‘हामीले हाम्रो वितरक तथा प्रदर्शकसँग सल्लाह गरेर प्रदर्शन तय गरेका हौँ । सोही अनुसार म लगायत सम्पूर्ण टिमले फिल्मको प्राविधिक काम गरिरहेका छौँ ।’

‘कुस्ती’ एक अर्कासँग छुट्टिएर बस्न नसक्ने र सँगै रहन पनि नसक्ने मनका भावनाको मधुर यात्रा हो । भावनात्मकतासँगै हाँस्यरसले भरिएको यो फिल्म प्रेम कथानक कमेडी ड्रामा हो’ फिल्मबारे उनले भने । निर्देशक योञ्जनले प्रेम गरेता पनि स्वभावका् भिन्नताले एकसाथ रहन सङ्घर्ष गरिरहेको जोडीको कथालाई फिल्ममा दर्शकले देख्न पाउने बताए ।

यो फिल्ममा धीरज मगर, मिरुना मगर, पुस्कर गुरुङ, लुनिभा तुलाधर, भोलाराज सापकोटा, दीकिला शेर्पा, रवीन्द्र झा, पुस्कर गुरुङ, राजाराम पौडेल, किरण केसी, लुनिभा तुलाधर, सूर्यमान लिम्बू, अरविन गुरुङ, रजनी गुरुङ, सुवर्ण थापाको अभिनय छ ।

यस वर्षको ६१औँ ‘मिस इन्डिया २०२६’ मा ‘मिस मल्टिमिडिया’ को उपाधि जित्दै टप १५ मा पर्न सफल भएकी दिकिलाको यो डेब्यु नेपाली फिल्म हो । उनले सन् २०२१ मा ‘मिस टिन फेसन आइकन’ उपाधि जितेकी थिइन्, जसले उनको सौन्दर्य प्रतियोगिताप्रतिको लगाव र सम्भावनालाई प्रारम्भमै देखाएको थियो ।

दिकिला एमटीभीको चर्चित भारतीय रियालिटी शो ‘स्प्लिट्सभिल्ला’ सिजन ५ बाट चिनिएकी हुन् । फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय वितरकबाट प्रदर्शन अधिकार खरिदका प्रस्ताव आइरहेको बताउँदै योञ्जनले चाँडै विदेश प्रदर्शन तय गर्ने जानकारी दिए । धीरज र मिरुनाको जोडीलाई पर्दामा हेर्ने नेपालसँगै प्रवासी नेपाली पनि उत्साहित छन् ।

फिल्ममा उमङ्ग शाहीको छायाङ्कन, मित्रदेव गुरुङको सम्पादन, दीपक शर्मा, अनिल योञ्जन, कल्याण सिंहको सङ्गीत, रेनिश फागोको कलर करेक्सन, शैलेश श्रेष्ठ र रोहित शाक्यको पाश्र्व सङ्गीत र शिशिर खातीको नृत्य निर्देशन छ ।

डिजिटल पार्टनरको रुपमा ओएसआर डिजिटल रहेको फिल्ममा ड्रेस डिजाइन आइआइएफटी (धीरज एण्ड मिरुना) ले गरेको हो । काठमाडौँ रीच इन्टरटेनमेन्ट र एप्पल इन्टरटेनमेन्ट तथा मोफसल एफडी कम्पनिले प्रदर्शनका लागि वितरण गर्नेछन् ।

‘१२ गाउँ २’ बाट फिल्ममा डेब्यू गर्दै काफिया, समीर भट्टसँग रोमान्स गर्ने

पोखराको भाटभटेनी पुनः सञ्चालनमा

पर्यटन २.०

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४ निर्णय

थापाथलीमा भत्काइएको सुकमवासी बस्ती पुग्नासाथै फर्किए हर्क साम्पाङ

ताप्लेजुङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ९०६ को जाँच गर्दा देखिए यस्ता स्वास्थ्य समस्या

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

