+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संगठन व्यक्ति नभई नीतिले चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु : नवननियुक्त आईजीपी पौडेल

नेपाल सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना अनुसारको कार्यहरुको योजना तयार गरी संगठनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष र जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ प्रभावकारी कदम चालिने पौडेलले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १३:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलले संगठन व्यक्तिले नभई नीतिले चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायण दत्त पौडेलले संगठन व्यक्तिले नभई नीतिले चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको हातबाट दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरेपछि मन्तव्य दिने क्रममा नवनियुक्त आईजीपी पौडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘सकल दर्जाको कल्याण र वृत्ति–विकासमा जोड दिइनेछ । मानव संसाधनको विकास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नतिजामुखी कार्यशैली अपनाउँदै सुशासन र विकासमैत्री वातावरण निर्माण गरिन्छ । संगठन व्यक्तिले नभई नीतिले चलाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु’ पौडेलले भने ।

त्यस्तै उनले सीमा सुरक्षा थप बलियो बनाउने बताएका छन् । ‘सीमा सुरक्षालाई सबलीकरण (थप बलियो) बनाउँदै संगठनको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुदृढीकरण गर्न रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएकाले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । गृह मन्त्रालयबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेको छु’ पौडेलले भने ।

आईजीपी जस्तो गरिमामय पदमा पदोन्नती गरेकोमा पौडेलले नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयप्रति आभार व्यक्त गरे ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पद केवल संगठनको नेतृत्व गर्ने औपचारिक जिम्मेवारी मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, शान्ति तथा सुशासन कायम गर्दै जनताको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल सरकारबाट प्रदत्त जिम्मेवारीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु रहेको उल्लेख गरे ।

नयाँ जनभावना बमोजिमको कर्तव्य सुनिश्चित गर्ने उच्च दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै संविधान, कानून, राष्ट्रिय हित, संगठनको मर्यादा र जनअपेक्षालाई केन्द्रमा राख्दै इमान्दारिता, निष्ठा, निष्पक्षता र दृढ संकल्पकासाथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजना अनुसारको कार्यहरुको योजना तयार गरी संगठनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष र जनउत्तरदायी बनाउनेतर्फ प्रभावकारी कदम चालिने पौडेलले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभिन्न नयाँ ऐन, नियम तथा कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने ३१ वटा विभिन्न संघीय ऐनहरुमा काम कर्तव्य र अधिकारसहितको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, संगठनको आधुनिकीकरणमा सहयोग एवं आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा समयसापेक्ष मार्ग निर्देशनको लागि सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोगको लागि नेपाल सरकार एवं गृह मन्त्रालयसँग आपेक्षा समेत व्यक्त गरे ।

गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने संगठनभित्र पेशागत दक्षता, क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै सरुवा, बढुवालाई निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन अग्रसर रहन निर्देशन दिए । सरुवा प्रणाली र बृत्तिविकास दुवैलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित गरिएमा असन्तुष्टी र गुनासो कम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मनसुनजन्य विपद्मा समेत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पूर्व तयारीका साथ उद्धार, व्यवस्थापन तथा राहत कार्यमा जुट्न निर्देशन दिए ।

आईजीपी एपीएफ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सशस्त्रका नवनियुक्त आईजीपी पौडेललाई गृहसचिवले फुली लगाउने

सशस्त्रका नवनियुक्त आईजीपी पौडेललाई गृहसचिवले फुली लगाउने
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सशस्त्र प्रहरीको १३औं आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेल

सशस्त्र प्रहरीको १३औं आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेल
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
प्रहरी महानिरीक्षकको गुनासो– सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धान ढिला भयो

प्रहरी महानिरीक्षकको गुनासो– सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धान ढिला भयो
आईजीपी कार्कीको निर्देशन– सेवा प्रवाहमा कुनै कमजोरी नहोस्

आईजीपी कार्कीको निर्देशन– सेवा प्रवाहमा कुनै कमजोरी नहोस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित