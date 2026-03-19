कांग्रेस सांसद गुरुङको आरोप– सरकार अध्यादेशमार्फत शासन गर्नेतिर उद्यत बन्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासनभन्दा कानुनमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तितर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाएकी छिन्।
- गुरुङले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको बताएकी छिन्।
- उनले भूमिसम्बन्धी ऐनको पालना नगरी सुकुमवासीको पहिचान नगरी डोजर चलाएकोमा सरकारको आलोचना गरिन्।
२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासनभन्दा पनि कानुन (अध्यादेश) मार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तितर्फ उद्यत रहेको आरोप लगाएकी छिन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको बताइन् ।
बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै गुरुङले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति पनि जनाइन् ।
‘अहिले देशमा त्यस्तो के विपद् आइलाग्यो जसका कारण संसद छलेर फटाफट अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ? यसले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको छ,’ उनले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै भनिन् ।
सांसद गुरुङले आवासको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सुकुमवासी बस्तीमा चलाइएको डोजरका विषयमा पनि सरकारको आलोचना पनि गरिन् ।
‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ र नवौँ संशोधनले भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले आफ्नै ऐनको पालना नगरी, सुकुमवासीको पहिचान नै नगरी कुन आधारमा डोजर चलायो ? नागरिकलाई सडकमा ल्याउन सरकारलाई कुन नैतिकताले दियो ?’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4