+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिविका पेन्सन पीडित प्राध्यापक र कर्मचारी २२ दिनदेखि धर्नामा

एउटै कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति मितिका आधारमा फरक व्यवहार गर्दा आर्थिक असमानता मात्र नभई गहिरो मनोवैज्ञानिक विभाजन सिर्जना गरेको पीडित प्राध्यापक र कर्मचारीको धारणा छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १८:१७

२१ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पेन्सनपीडित प्राध्यापक-कर्मचारी २२ दिनदेखि धर्नामा छन् । उनीहरू २२ दिनदेखि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालय छिर्ने गेटअगाडि धर्नामा बसिरहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि परम्परागत पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, त्रिविले भने २०६८ साल वैशाख ८ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीहरूका लागि लागु उपदानमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

यसको विरोधमा पीडित प्राध्यापक कर्मचारीले धर्ना दिएका हुन् । आन्दोलन समितिका संयोजक डा. किशोर कुमारका अनुसार साढे एक हजार दुई सयको हाराहारीमा प्राध्यापक र कर्मचारी अन्यायमा परेका छन् ।

‘२०६८ सालअघि नियुक्त कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध छ ।  अर्कातर्फ त्यसपछि नियुक्त भएका कर्मचारी त्यही संस्थामा समान प्रकृतिको काम गर्दै पनि सोही सुविधाबाट वञ्चित छन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘के एउटै संस्थाभित्र यस्तो विभेद स्वीकार्य हुन सक्छ ?’

त्रिविका पदाधिकारीहरूले १७ वैशाखमा राजीनामा दिएका छन् । नेतृत्वविहीन रहेको त्रिविमा छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गरी आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

एउटै कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति मितिका आधारमा फरक व्यवहार गर्दा आर्थिक असमानता मात्र नभई गहिरो मनोवैज्ञानिक विभाजन सिर्जना गरेको पीडित प्राध्यापक र कर्मचारीको धारणा छ ।

‘यसले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछ, संस्थाप्रति विश्वास घटाउँछ र कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको बताउँदै उनले समान काम, समान दायित्व र समान संस्थागत संरचनाभित्र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई फरक व्यवहार गर्नु संविधानको भावना विपरीत हुने बताए ।

प्रशासनले अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट र न्यायोचित निर्णय लिन पीडितहरूले आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले पेन्सनको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

तर त्रिविका पदाधिकारीहरूले १७ वैशाखमा राजीनामा दिएका छन् । नेतृत्वविहीन रहेको त्रिविमा छिटो पदाधिकारी नियुक्ति गरी आफूहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय धर्ना पेन्सनपीडित प्राध्यापक-कर्मचारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उपकुलपतिमा अर्यालको ९ महिना : संरचनात्मक सुधारदेखि १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन

उपकुलपतिमा अर्यालको ९ महिना : संरचनात्मक सुधारदेखि १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन
४०० प्राध्यापकले गरेको अध्ययन बिदा दुरुपयोग : १९ जनाले गरे ६ करोड फिर्ता

४०० प्राध्यापकले गरेको अध्ययन बिदा दुरुपयोग : १९ जनाले गरे ६ करोड फिर्ता
त्रिवि विश्व र्‍यांकिङमा यथावत, स्कोरमा सुधार

त्रिवि विश्व र्‍यांकिङमा यथावत, स्कोरमा सुधार
त्रिवि पदाधिकारीको कुर्सीमा अखिल क्रान्तिकारीले टाँस्यो लाञ्छनायुक्त पर्चा

त्रिवि पदाधिकारीको कुर्सीमा अखिल क्रान्तिकारीले टाँस्यो लाञ्छनायुक्त पर्चा
त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तोडफोड

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तोडफोड
त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रीकरण सुरु

त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा परीक्षा प्रणाली विकेन्द्रीकरण सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित