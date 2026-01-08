+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्षमा तोडफोड

अखिल क्रान्तिकारीले सोमबार शिक्षाध्यक्ष केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १९:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीको कार्यकक्षमा शुल्कसम्बन्धी माग राख्दै तोडफोड गरेको छ।
  • शुल्क घटाउन माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले चार विभागको शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
  • सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रशासनले क्रान्तिकारीले लगाएको ताला खोलेको र त्रिविले शुल्क समायोजनका लागि कार्यदल बनाएको छ।

२० माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीको कार्यकक्षमा तोडफोड भएको छ ।

अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षाध्यक्ष केसीको कार्यकक्षमा सोमबार तोडफोड गरेको हो । ‘शुल्कको विषयमा तोडफोड गरेका हुन्,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने, ‘शिक्षाध्यक्ष सर कार्यक्रममा भैरहवा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नभएको समयमा तोडफोड भएको हो ।’

अखिल क्रान्तिकारीले त्रिविको चार वटा विभागको शुल्क घटाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क समायोजना हुनुपर्ने माग क्रान्तिकारीले राखेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा तोडफोड मच्चिरहन्छ, कारबाही हुँदैन

शुल्क घटाउन माग राखेर क्रान्तिकारीले पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला पनि लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रशासनले ताला खोलेको थियो । शुल्क समायोजन गर्न त्रिविले कार्यदल बनाइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा तोडफोड गर्नेहरूलाई सरकारकै संरक्षण
यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा विद्यार्थी संगठनको गुण्डाराज
अखिल क्रान्तिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

त्रिविमा अखिल क्रान्तिकारीको मसाल जुलुस

त्रिविमा अखिल क्रान्तिकारीको मसाल जुलुस
पूर्वएआईजी सुवेदी र अधिवक्ता न्यौपानेविरुद्ध वाईसीएल र अखिल क्रान्तिकारीले दियो उजुरी

पूर्वएआईजी सुवेदी र अधिवक्ता न्यौपानेविरुद्ध वाईसीएल र अखिल क्रान्तिकारीले दियो उजुरी
३४ दिनदेखि आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र त्रिविबीच ४ बुँदे सहमति, शुल्क घट्ने

३४ दिनदेखि आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र त्रिविबीच ४ बुँदे सहमति, शुल्क घट्ने
सीटीईभीटीसँग अखिल क्रान्तिकारीको ११ बुँदे माग

सीटीईभीटीसँग अखिल क्रान्तिकारीको ११ बुँदे माग
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षलाई प्रश्न- विश्वविद्यालय तोडफोड शैक्षिक आन्दोलनको हिस्सा हो ?

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्षलाई प्रश्न- विश्वविद्यालय तोडफोड शैक्षिक आन्दोलनको हिस्सा हो ?
२३ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी रिले अनशनमा

२३ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी रिले अनशनमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित