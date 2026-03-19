५० वर्षपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा रहेन वामपन्थी सरकार, केरलमा कांग्रेसको जित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ९:०८

२२ वैशाख, काठमाडौं । ५० वर्षमा पहिलोपटक भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थीको सरकार नरहने भएको छ । वामपन्थी दलहरूको अन्तिम बलियो आधार मानिएको केरल पनि यसपटक उनीहरूको हातबाट फुस्किएको छ ।

विधानसभा निर्वाचनबाट केरल राज्यको सत्तामा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफ गठबन्धन १० वर्षपछि फर्किएको छ ।

कुल १४० सिट रहेको केरलमा कांग्रेस पार्टी एक्लैले ६३ सिट जितेको छ । कांग्रेसको सहयोगी इन्डियन युनियन मुस्लिम लीगले २२ सिट जितिसकेको छ भने सहयोगी अन्य दलले १७ सिट हासिल गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ वामपन्थी दलहरूले ३५ सिट मात्र जितेका छन् । यस अवस्थाले केरलमा वामपन्थी सत्ता गुम्ने निश्चित भएको छ ।

केरलमा सन् २०१६ देखि २०२६ सम्म दुई कार्यकाल वामपन्थी सरकार थियो । केरल गुमेपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी दलको सरकार नरहने भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

समाचार एजेन्सी आईएएनएसका अनुसार सन् १९७० को दशकपछि पहिलो पटक भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी दलको सरकार हुनेछैन ।

सन् १९७७ मा पश्चिम बंगालमा सीपीआई–एम को सरकार बनेको थियो, जुन २०११ सम्म कायम रहेको थियो । त्यसपछि राज्यमा तृणमूल कांग्रेसको सरकार गठन भयो । हालैको विधानसभा निर्वाचनमा पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेस ८१ सिटमा खुम्चिँदा भाजपाले २०६ सिट जितेको छ । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीले २ सिट मात्र जितेको छ ।

त्यसैगरी, सन् १९९८ देखि २०१८ सम्म त्रिपुरामा पनि लेफ्ट फ्रन्टको सरकार थियो । सन् २०१८ मा उक्त राज्य पनि भाजपाको नियन्त्रणमा गएको थियो ।

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

'आजदेखि स्कुल लागेको हो र !'

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

