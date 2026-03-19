विपश्यना: कोलाहलबीच शान्तिको खोजी

विपश्यनाले सचेतनालाई जोड दिन्छ, र वर्तमान पलमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। आधुनिक संसारमा, जहाँ ध्यान भड्काउने कुराहरू प्रचुर मात्रामा छन्, आफूप्रति सचेत रहँदा व्यक्तिहरूलाई एकाग्र रहन र भविष्यको शंका वा विगतको पछुतोसँग सम्बन्धित चिन्ता कम गर्न मद्दत गर्दछ।

सेलिका बज्राचार्य
२०८३ वैशाख २२ गते १४:३७

  • विपश्यना ध्यान २५०० वर्षअघि गौतम बुद्धले पुनः पत्ता लगाएको प्राचीन ध्यान विधि हो जसले आत्म-निरीक्षणमार्फत मानसिक शुद्धीकरण गर्छ।
  • विपश्यना शिविरमा सहभागीहरूले पाँच शीलहरू पालना गर्नुपर्छ: हत्या नगर्ने, चोरी नगर्ने, ब्रह्मचर्य पालन गर्ने, झूटो नबोल्ने, नशालु पदार्थ नखाने।
  • विपश्यनाले वर्तमानमा सचेतना बढाएर तनाव कम गर्न र भावनात्मक भलाइमा सुधार गर्न मद्दत गर्छ।

“विपश्यनामा हुने एकमात्र रूपान्तरण भनेको दु:खबाट सुखमा, र बन्धनबाट मुक्तिमा हुने रूपान्तरण हो।”

एस. एन. गोयन्का

वास्तवमै आजको दौडधुप र अस्तव्यस्त संसारमा, आन्तरिक शान्तिको खोजी पहिले भन्दा धेरै जटिल बनेको छ। निरन्तरको सूचना प्रवाह, दैनिक दिनचर्या र आजको समाजको जटिल कार्यप्रणालीले गर्दा मानिसहरूमा तनाव र बोझ महसुस हुनु स्वाभाविक हो।

यस कोलाहलको बीचमा, मनको शान्ति र आफूलाई अझ राम्ररी बुझ्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि विपश्यना ध्यानको प्राचीन अभ्यासले गहिरो र दिगो समाधान प्रदान गर्दछ।

विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि हो। विगतका पर्दाभित्र लुकेको यस विधिलाई २५०० वर्षभन्दा अघि गौतम बुद्धले पुन: पत्ता लगाएका थिए। ‘विपश्यना’ को अर्थ चीजहरूलाई जस्तो छ त्यस्तै रूपमा देख्नु वा बुझ्नु हो। यो आत्म-निरीक्षणमार्फत आत्म-शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रिया हो, जसले मानसिक शुद्धिको यस्तो विधि प्रदान गर्दछ जसद्वारा व्यक्तिले जीवनका चुनौतीहरूको सामना स्थिरता र धैर्यताका साथ गर्न सक्छन्।

विपश्यना शिविरमा सहभागी हुने मानिसहरूले शिविर अवधिभर लगनशीलताका साथ निम्न पाँच शीलहरू (नियमहरू) पालना गर्नुपर्छ:

१. कुनै पनि प्राणीको हत्या नगर्ने;

२. चोरी नगर्ने;

३. सबै प्रकारका यौन गतिविधिहरूबाट टाढा रहने (ब्रह्मचर्य पालन गर्ने);

४. झूटो नबोल्ने;

५. सबै प्रकारका नशालु पदार्थहरू (जाँड-रक्सी र लागुऔषध) सेवन नगर्ने।

वर्तमान युगमा, मानिसहरू सधैं आफ्नो ध्यान र निरन्तर संलग्नता खोज्ने धेरै कुराहरूले घेरिएका हुन्छन्। अहिले, व्यक्तिहरू बाहिरी संसारको अपेक्षाहरू, सूचनाहरू र उत्तेजनाहरूसँग बाँधिएका छन्। आजको तीव्र गतिको संसारमा, आधुनिक प्रविधिहरू द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् जसले गर्दा मानिसहरूलाई ती परिवर्तनहरूसँग जुध्न तनाव र चिन्ता महसुस गराउँछ, जसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ।

विपश्यनाले सचेतना (Mindfulness) लाई जोड दिन्छ, र व्यक्तिहरूलाई वर्तमान पलमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। आधुनिक संसारमा, जहाँ ध्यान भड्काउने कुराहरू प्रचुर मात्रामा छन्, आफूप्रति सचेत रहँदा व्यक्तिहरूलाई एकाग्र रहन र भविष्यको शंका वा विगतको पछुतोसँग सम्बन्धित चिन्ता कम गर्न मद्दत गर्दछ।

विपश्यनामा शारीरिक संवेदनाहरूलाई भावनात्मक रूपमा प्रतिक्रिया नदिई केवल अवलोकन गरिन्छ। संवेदनाहरूलाई हेर्न सिकेर, व्यक्तिहरूले हतारमा प्रतिक्रिया दिने बानी तोड्न सक्छन् र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमा पनि शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छन्। धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि विपश्यनाको नियमित अभ्यासले तनावको स्तर कम गर्न र भावनात्मक भलाई बढाउन मद्दत गर्दछ।

विपश्यना ध्यान भनेको तपाईंभित्रको एउटा शान्त विश्रामस्थल जस्तै हो, जसले तपाईंलाई जीवनको कोलाहलका बीचमा पनि दिगो शान्ति पाउन मद्दत गर्छ।

विपश्यना ध्यानमा सामान्यतया १० दिने आवासीय शिविर समावेश हुन्छ, जहाँ सहभागीहरू ध्यानको कडा समयतालिका पछ्याउँदै अभ्यासमा पूर्ण रूपमा डुब्ने गर्छन्। आफ्नो सामान्य परिवेशबाट टाढा रहेको ठाउँमा बस्ने र मौनताको पालना गर्ने प्रतिबद्धताले अभ्यासकर्ताहरूलाई बाहिरी संसारबाट सम्पर्क तोड्न र आफ्ना विचार र भावनाहरूमा बढी ध्यान दिन अनुमति दिन्छ।

आधुनिक संसारमा, जहाँ सामाजिक वातावरण, मिडिया र प्रविधि, तथा आर्थिक कारकहरू जस्ता बाह्य प्रभावहरू घेरिएका हुन्छन्, विपश्यनाले व्यक्तिको भित्री आत्मसँग पुन: जोडिने माध्यम प्रदान गर्दछ। यो जडानले व्यक्तिहरूलाई बाहिरी कोलाहलको बीचमा पनि भित्री शान्ति पाउन मद्दत गर्न सक्छ।

