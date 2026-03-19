त्रिचन्द्रका विद्यार्थी चाहन्छन् शिक्षामन्त्रीसँग ‘खुला संवाद’

सरकारले ल्याएको प्रशासनिक सुधारको बुँदा नं. ८६ मा उल्लेख भएका विषयबारे शिक्षामन्त्रीसँग आफूहरूले छलफल गर्न चाहेको स्ववियु अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १२:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशासनिक सुधारको दीर्घकालीन प्रभावबारे शिक्षामन्त्रीसँग छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ।
  • स्ववियु अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सरकारको नियतबारे स्पष्टताका लागि विद्यार्थी र शिक्षामन्त्रीबीच खुल्ला संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
  • विद्यार्थी र शिक्षामन्त्रीबीचको संवाद आगामी शुक्रबार त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले सहजीकरण गर्ने तय भएको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शैक्षिक क्षेत्रमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे शिक्षामन्त्रीसँग छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ ।

सरकारले ल्याएको प्रशासनिक सुधारको बुँदा नं. ८६ मा उल्लेख भएका विषयबारे शिक्षामन्त्रीसँग आफूहरूले छलफल गर्न चाहेको स्ववियु अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए ।

‘सरकारको नियतका विषयमा स्पष्टताका लागि विद्यार्थीसँगको संवाद आवश्यक छ । यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूसँग खुल्ला संवाद गर्न चाहन्छौं,’ कोइरालाले भने ।

विद्यार्थी र शिक्षामन्त्री बीच हुने संवादमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।

संवादको सयम आगामी शुक्रबारको लागि तोकिएको छ ।

त्रिचन्द्र क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन
पूर्वका कक्षाकोठामा पुगेर प्रचारमा जुट्यो ‘रोल नं. १’

बोलाइयो संवैधानिक परिषद बैठक

प्राधिकरणमा दर्ता नभई कर्जा सूचनामा सहकारी जान नमिल्ने, ५ सयले दिए आवेदन

महासंघ निर्वाचन : जिल्ला नगर र वस्तुगत उपाध्यक्षमा को-को विजयी ?

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउन सिरहा प्रशासनको निर्देशन

दीपक-दीपाले गागलफेदीबाट थाले ‘छ माया छपक्कै २’ छायांकन

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

