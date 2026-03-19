महासंघ निर्वाचन : जिल्ला नगर र वस्तुगत उपाध्यक्षमा को-को विजयी ?

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । शर्माले ८७ र श्रेष्ठले ८० मत पाएका छन् ।
त्यस्तै वस्तुगत उपाध्यक्षमा नरेशलाल श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । उनले ६३ मत पाए । शिवप्रसाद घिमिरेले ६० मत पाए । महिला सदस्यमा गीता अमात्य विजयी भइन् । उनले ८१ मत पाइन् । हीरा भट्टराईले ६३ मत ल्याएर विजयी भइन् ।
