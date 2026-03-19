पूर्वका कक्षाकोठामा पुगेर प्रचारमा जुट्यो ‘रोल नं. १’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कथानक फिल्म ‘रोल नं १’ ले पूर्वी नेपालका झापा, मोरङ र सुनसरीका विद्यालयमा प्रवर्धन अभियान थालेको छ।
- फिल्मको प्रचार नारा ‘हामी आउँदैछौँ तपाईंको कक्षाकोठामा, सुन्न तपाईंको मन कुरा...’ राखिएको छ।
- फिल्मले वर्तमान शैक्षिक प्रणालीको आलोचना गर्दै विद्यार्थीमा परेको नकारात्मक असरलाई चित्रण गर्ने निर्माता विनोद पौडेलले बताए।
काठमाडौं । कथानक फिल्म ‘रोल नं १’ ले पूर्वी नेपालबाट प्रवर्धन अभियान थालेको छ । फिल्मको टोलीले झापा, मोरङ र सुनसरीका विद्यार्थीलाई भेटेर फिल्मबारे बताउनेछ ।
प्रचारको पहिलो चरण पूर्वका सहरबाट थालिएको हो । प्रचारको नारा नै ‘हामी आउँदैछौँ तपाईंको कक्षाकोठामा, सुन्न तपाईंको मन कुरा…’ राखिएको छ । फिल्मको स्लोगन नै हरेक विद्यार्थीको कथा भनिएको छ ।
विद्यालयका पुगेका कलाकारबाट विद्यार्थीले फिल्मबारे सुन्न थालेको निर्माता विनोद पौडेलले बताए । ‘हामीले विद्यार्थीका कुरा पनि सुन्न थालेका छौं’ उनले भने ।
यो प्रचार यात्रामा कलाकार मुकुन भुसाल, रेणु योगी र प्रशान्त शिवाकोटी सहभागी छन् । म्याग्दीको रुम गाउँमा छायांकन गरिएको फिल्मले शिक्षाका लागि पात्रले गर्ने संघर्ष र संवेदनाको कथा भन्छ ।
फिल्मले अहिलेको शैक्षिक प्रणालीलाई प्रश्न गर्ने निर्माता पौडेलको कथन छ । गलत शैक्षिक प्रणाली र अभ्यासले आम विद्यार्थीमा परिरहेको नकारात्मक असरलाई फिल्मले चित्रण गर्ने उनको भनाइ छ ।
कथावस्तु शिक्षामा आधारित भएकाले प्रचार पनि विद्यालय लक्षित गरिएको उनले बताए । जोन योञ्जन निर्देशित यो फिल्म गणतन्त्र दिवसको छेकोमा १५ जेठदेखि देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा छ ।
फिल्ममा मुकुन भुसाल, सुशांक मैनाली, रेणु योगी, सिर्जना अधिकारीको शीर्ष भूमिका छ । बालकलाकारमा निर्भिक रेग्मी, रिन्चेन लामा, संयम कटुवाल, सिजल श्रेष्ठ छन् ।
विनोद पौडेल र जान्वी पौडेल निर्माता रहेको फिल्मको सह-निर्मातामा छत्रमाया गिरी र रमेश चौलागाईं छन् । यो फिल्मलाई महेश दवाडीले लेखेका हुन् । छायांकन शिवराम श्रेष्ठको छ ।
