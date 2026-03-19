संवैधानिक परिषद् बैठकको मुख्य कार्यसूची– प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीबार अपराह्न ५ बजे बोलाएको छ।
- बैठकमा सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानुन मन्त्री सोबिता गौतम लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको छ।
- प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ५० प्रतिशत सदस्यको पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएको प्रस्ताव निर्णय हुने अध्यादेश जारी भइसकेको छ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । जसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार परिषद् सचिवालयले बिहीबारका लागि बैठक बोलाइएको हो ।
बैठक भोलि (बिहीबार) अपराह्न ५ बजे बस्नेछ । बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको जनाइएको छ ।
बैठकमा सहभागी हुनका लागि सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी पद रिक्त छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् ।
उक्त अध्यादेशमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको ५० प्रतिशत अर्थात् ३ जनाको पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएको प्रस्ताव निर्णय हुने बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4