कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्ने

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले काठमाडौंमा बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्ने भएको छ ।
इतर पक्षीय नेता प्रकाशमान सिंहको निजी निवास, चाक्सीबारीमा बुधबार अगुवा नेता कार्यकर्तासँग छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलले यही वैशाख ३० गते काठमाडौंमा बागमती प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन उक्त भेला आयोजना गरिएको संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले बताएका छन् ।
छलफलमा नेताहरू प्रकाशशरण महत, कान्छाराम तामाङ लगायत सहभागी थिए ।
