कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परमाणु वैज्ञानिकदेखि क्रिकेटरसम्म

परमाणु वैज्ञानिक यादव पण्डित, क्रिकेटर विनोद दास र मानवअधिकारकर्मी मोहना रन्सारी पनि कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सदस्य छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १०:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले ३९ जनालाई समेटेर केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्तार गरेको छ।
  • उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विपद् व्यवस्थापन विज्ञ मनबहादुर थापा र परमाणु वैज्ञानिक डा. यादव पण्डितलाई सदस्य नियुक्त गरेको बताउनुभयो।
  • प्रतिष्ठानमा चलचित्र निर्देशक मीन भाम, कवि श्रवण मुकारुङ, मानवअधिकार अभियन्ता मोहना अन्सारी र पूर्वक्रिकेट कप्तान विनोद दास पनि सदस्य भएका छन्।

२३ वैशाख, काठाडौं । नेपाली कांग्रेसले विभिन्न विषयविज्ञहरू समेटेर केन्द्रीय नीति अनुसन्धान, तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्तार गरेको छ ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ३९ जनालाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नियुक्त गर्दा विभिन्न विषयविज्ञहरू पनि परेका छन् ।

प्रतिष्ठानका प्रमुख शर्माले विपद् व्यवस्थापन विज्ञदेखि चलचित्रका निर्देशकसम्मलाई सदस्य नियुक्त गरेका छन् ।

उनले विपद् व्यवस्थापन विज्ञ मनबहादुर थापालाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्य बनाएका छन् ।

थापा कृषी अर्थशास्त्रमा फिलिपिन्सबाट स्नातकोत्तर एवं प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा अमेरिका न्युयोर्कको कर्णेल युनिभर्सिटीबाट पोस्ट ग्रेजुएट हुन् ।

उनीसँग टर्की, जिम्बाबे, श्रीलंका, मालद्विप्स र भारतलगायतका देशमा विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेको अनुभव छ ।

यस्तै परमाणु वैज्ञानिक डा. यादव पण्डित पनि कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।

उनी अमेरिकाको टेनिसीमा वाप्टिस स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालयमा परमाणु वैज्ञानिकका रुपमा कार्यरत छन् ।

पण्डित उपसभापति शर्मा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को सभापति हुँदा महामन्त्री थिए ।

नेपाली चलचित्रका निर्देशक मीन भामलाई पनि कांग्रेसले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्य बनाएका छन् ।

उनले निर्देशन र निर्माण गरेका चलचित्र ‘कालो पोथी’ र ‘साम्बला’ ओस्कारमा पुगेका थिए ।

यस्तै कवि श्रवण मुकारुङ, मानवअधिकार अभियन्ता मोहना अन्सारी, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान विनोद दास पनि प्रतिष्ठानमा सदस्य मनोनीत भएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा डोलराज भुसाल र डा. कृष्णप्रसाद पौडेल दोहोरिएका छन् । उनीहरू निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको प्रतिष्ठानमा सदस्य थिए ।

यी हुन प्रतिष्ठानका सदस्यहरू

१. मधु आचार्य — काभ्रेपलाञ्चोक

२. डा. गोपाल दहित थारू — बर्दिया

३. अञ्जु झा — रौतहट

४. उमेश श्रेष्ठ — ललितपुर

५. प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल — प्यूठान

६. मीन भाम — मुगु

७. डा. अञ्जनीकुमार झा — महोत्तरी

८. डा. यादव पण्डित — प्रवास

९. बद्री सिग्देल — वर्दिया

१०. गोपालप्रसाद पोखरेल — सुनसरी

११. श्रवण मुकारुङ — भोजपुर

१२. मोहना अन्सारी — बाँके

१३. महेन्द्रप्रसाद यादव — सप्तरी

१४. श्रीप्रसाद भलामी मगर — गुल्मी

१५. विनोद दास — बारा

१६. ई. दिपेश विष्ट — काठमाडौं

१७. डा. कृष्णप्रसाद पौडेल — कास्की

१८. प्रकाश लामिछाने — सुर्खेत

१९. सूर्यमाराज राई — मोरङ

२०. मनबहादुर थापा — चितवन

२१. विमला राई — खोटाङ

२२. राकेश सिंह — पर्सा

२३. नरेन्द्र पासवान — रौतहट

२४. दक्ष पौडेल — काठमाडौं

२५. कञ्चन झा — पर्सा

२६. सुमित शर्मा ‘समीर’ — धनुषा

२७. खगेन्द्र आचार्य — काठमाडौं

२८. डा. डी.बी. सुनार — अछाम

२९. रोशनी गिरी — काठमाडौं

३०. जनक चटौत — डडेल्धुरा

३१. डोलराज भुसाल — स्याङ्जा

३२. अमृत ज्ञवाली — गुल्मी

३३. एलिजा ढकाल — तनहुँ

३४. प्रकृति भट्टराई — काठमाडौं

३५. कैलाश के.सी. — सोलुखुम्बु

३६. स्वीकृति पौडेल — काठमाडौं

३७. उमंग लोहनी — चितवन

३८. गोकुल लिम्बू — ताप्लेजुङ

३९. प्रमेश खनाल — काठमाडौं

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक बस्दै
कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ३९ सदस्य नियुक्त
अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु सरकारको कुनियत : भीष्मराज आङ्‍देम्बे
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भन्छन्- सरकारले सुकुमवासीमाथि ‘डोजर आतंक’ मच्चायो
