कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा परमाणु वैज्ञानिकदेखि क्रिकेटरसम्म

२३ वैशाख, काठाडौं । नेपाली कांग्रेसले विभिन्न विषयविज्ञहरू समेटेर केन्द्रीय नीति अनुसन्धान, तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्तार गरेको छ ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ३९ जनालाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा नियुक्त गर्दा विभिन्न विषयविज्ञहरू पनि परेका छन् ।
प्रतिष्ठानका प्रमुख शर्माले विपद् व्यवस्थापन विज्ञदेखि चलचित्रका निर्देशकसम्मलाई सदस्य नियुक्त गरेका छन् ।
उनले विपद् व्यवस्थापन विज्ञ मनबहादुर थापालाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्य बनाएका छन् ।
थापा कृषी अर्थशास्त्रमा फिलिपिन्सबाट स्नातकोत्तर एवं प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा अमेरिका न्युयोर्कको कर्णेल युनिभर्सिटीबाट पोस्ट ग्रेजुएट हुन् ।
उनीसँग टर्की, जिम्बाबे, श्रीलंका, मालद्विप्स र भारतलगायतका देशमा विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेको अनुभव छ ।
यस्तै परमाणु वैज्ञानिक डा. यादव पण्डित पनि कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनीत भएका छन् ।
उनी अमेरिकाको टेनिसीमा वाप्टिस स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालयमा परमाणु वैज्ञानिकका रुपमा कार्यरत छन् ।
पण्डित उपसभापति शर्मा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को सभापति हुँदा महामन्त्री थिए ।
नेपाली चलचित्रका निर्देशक मीन भामलाई पनि कांग्रेसले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्य बनाएका छन् ।
उनले निर्देशन र निर्माण गरेका चलचित्र ‘कालो पोथी’ र ‘साम्बला’ ओस्कारमा पुगेका थिए ।
यस्तै कवि श्रवण मुकारुङ, मानवअधिकार अभियन्ता मोहना अन्सारी, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान विनोद दास पनि प्रतिष्ठानमा सदस्य मनोनीत भएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा डोलराज भुसाल र डा. कृष्णप्रसाद पौडेल दोहोरिएका छन् । उनीहरू निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको प्रतिष्ठानमा सदस्य थिए ।
यी हुन प्रतिष्ठानका सदस्यहरू
१. मधु आचार्य — काभ्रेपलाञ्चोक
२. डा. गोपाल दहित थारू — बर्दिया
३. अञ्जु झा — रौतहट
४. उमेश श्रेष्ठ — ललितपुर
५. प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल — प्यूठान
६. मीन भाम — मुगु
७. डा. अञ्जनीकुमार झा — महोत्तरी
८. डा. यादव पण्डित — प्रवास
९. बद्री सिग्देल — वर्दिया
१०. गोपालप्रसाद पोखरेल — सुनसरी
११. श्रवण मुकारुङ — भोजपुर
१२. मोहना अन्सारी — बाँके
१३. महेन्द्रप्रसाद यादव — सप्तरी
१४. श्रीप्रसाद भलामी मगर — गुल्मी
१५. विनोद दास — बारा
१६. ई. दिपेश विष्ट — काठमाडौं
१७. डा. कृष्णप्रसाद पौडेल — कास्की
१८. प्रकाश लामिछाने — सुर्खेत
१९. सूर्यमाराज राई — मोरङ
२०. मनबहादुर थापा — चितवन
२१. विमला राई — खोटाङ
२२. राकेश सिंह — पर्सा
२३. नरेन्द्र पासवान — रौतहट
२४. दक्ष पौडेल — काठमाडौं
२५. कञ्चन झा — पर्सा
२६. सुमित शर्मा ‘समीर’ — धनुषा
२७. खगेन्द्र आचार्य — काठमाडौं
२८. डा. डी.बी. सुनार — अछाम
२९. रोशनी गिरी — काठमाडौं
३०. जनक चटौत — डडेल्धुरा
३१. डोलराज भुसाल — स्याङ्जा
३२. अमृत ज्ञवाली — गुल्मी
३३. एलिजा ढकाल — तनहुँ
३४. प्रकृति भट्टराई — काठमाडौं
३५. कैलाश के.सी. — सोलुखुम्बु
३६. स्वीकृति पौडेल — काठमाडौं
३७. उमंग लोहनी — चितवन
३८. गोकुल लिम्बू — ताप्लेजुङ
३९. प्रमेश खनाल — काठमाडौं
