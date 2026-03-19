+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ३९ सदस्य नियुक्त

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते २१:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ३९ सदस्यहरू उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नियुक्त गरेका छन्।
  • उक्त नियुक्ति पार्टीको विधान, २०१७ को धारा ३६ (१) (ग) बमोजिम गरिएको हो।
  • कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले नियुक्तिको जानकारी दिएका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यहरू नियुक्त भएका छन् ।

प्रतिष्ठानका प्रमुखसमेत रहेका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ३९ जना सदस्यहरू नियुक्त गरेका हुन् ।

पार्टीको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३६ (१) (ग) बमोजिम केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्यमा उनीहरूलाई उपसभापति शर्माले नियुक्त गरेको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

यी हुन् नियुक्त भएका प्रतिष्ठानका सदस्यहरू :

१. श्री मधु आचार्य — काभ्रेपलाञ्चोक

२. डा. गोपाल दहित थारू — वर्दिया

३. श्री अञ्जु झा — रौतहट

४. श्री उमेश श्रेष्ठ — ललितपुर

५. प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल — प्यूठान

६. श्री मीन भाम — मुगु

७. डा. अञ्जनीकुमार झा — महोत्तरी

८. डा. यादव पण्डित — प्रवास

९. श्री बद्री सिग्देल — वर्दिया

१०. श्री गोपालप्रसाद पोखरेल — सुनसरी

११. श्री श्रवण मुकारुङ — भोजपुर

१२. श्री मोहना अन्सारी — बाँके

१३. श्री महेन्द्रप्रसाद यादव — सप्तरी

१४. श्री श्रीप्रसाद भलामी मगर — गुल्मी

१५. श्री विनोद दास — बारा

१६. ई. दिपेश विष्ट — काठमाडौं

१७. डा. कृष्णप्रसाद पौडेल — कास्की

१८. श्री प्रकाश लामिछाने — सुर्खेत

१९. श्री सूर्यमाराज राई — मोरङ

२०. श्री मनबहादुर थापा — चितवन

२१. श्री विमला राई — खोटाङ

२२. श्री राकेश सिंह — पर्सा

२३. श्री नरेन्द्र पासवान — रौतहट

२४. श्री दक्ष पौडेल — काठमाडौं

२५. श्री कञ्चन झा — पर्सा

२६. श्री सुमित शर्मा ‘समीर’ — धनुषा

२७. श्री खगेन्द्र आचार्य — काठमाडौं

२८. डा. डी.बी. सुनार — अछाम

२९. श्री रोशनी गिरी — काठमाडौं

३०. श्री जनक चटौत — डडेल्धुरा

३१. श्री डोलराज भुसाल — स्याङ्जा

३२. श्री अमृत ज्ञवाली — गुल्मी

३३. श्री एलिजा ढकाल — तनहुँ

३४. श्री प्रकृति भट्टराई — काठमाडौं

३५. श्री कैलाश के.सी. — सोलुखुम्बु

३६. श्री स्वीकृति पौडेल — काठमाडौं

३७. श्री उमंग लोहनी — चितवन

३८. श्री गोकुल लिम्बू — ताप्लेजुङ

३९. श्री प्रमेश खनाल — काठमाडौं

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु सरकारको कुनियत : भीष्मराज आङ्‍देम्बे

अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु सरकारको कुनियत : भीष्मराज आङ्‍देम्बे
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भन्छन्- सरकारले सुकुमवासीमाथि ‘डोजर आतंक’ मच्चायो

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भन्छन्- सरकारले सुकुमवासीमाथि ‘डोजर आतंक’ मच्चायो
गण्डकीमा प्रकाश बराल बने कांग्रेसको प्रमुख सचेतक, एमालेबाट को ?

गण्डकीमा प्रकाश बराल बने कांग्रेसको प्रमुख सचेतक, एमालेबाट को ?
कांग्रेसका पाँच भ्रातृ संगठन स्वतः विघटन, नयाँ कार्यसमिति गठनको जिम्मा सभापतिलाई

कांग्रेसका पाँच भ्रातृ संगठन स्वतः विघटन, नयाँ कार्यसमिति गठनको जिम्मा सभापतिलाई
सदस्यता अद्यावधिकपछि पार्टीभित्र सूचना आदानप्रदानमा सहज हुन्छ : महामन्त्री पौडेल

सदस्यता अद्यावधिकपछि पार्टीभित्र सूचना आदानप्रदानमा सहज हुन्छ : महामन्त्री पौडेल
कांग्रेस दलको बैठक भोलि

कांग्रेस दलको बैठक भोलि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित