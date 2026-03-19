मर्मतका लागि कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् गृहको ड्याम खोलिने, सुरक्षित रहन आग्रह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १४:३८
  • २५ वैशाख साँझदेखि कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रमा सरसफाइ एवं मर्मत सम्भारका लागि पावरहाउसका तीनवटै मेसिन बन्द गरिने भएको छ।
  • सरसफाइका क्रममा ड्यामका सबै गेट खोलिने हुँदा कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढ्ने र सतह अस्थायी रूपमा उच्च हुने सम्भावना रहेको छ।
  • केन्द्रले नदी किनारका बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई सामग्री सुरक्षित स्थानमा सार्न र अनावश्यक रूपमा नदी किनार नजान आग्रह गरेको छ।

२४ वैशाख, गुल्मी । २५ वैशाख साँझदेखि कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्रको सरसफाइ एवं मर्मत गरिने भएको छ ।

साँझ ५ बजेदेखि सरसफाइ एवं मर्मत सम्भारका कार्य हुने भएकोले पावरहाउसका तीन वटै मेसिन पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ ।

सरसफाइ एवं मर्मतका समयमा सुरुङमार्फत पावरहाउसमा जाने पानी डाइभर्ट गरी ड्यामका सबै गेट खोलिने केन्द्रले जनाएको छ ।

ड्यामका सबै गेट खोलिने भएकोले कालीगण्डकी नदीमा साविकको तुलनामा पानीको बहाव बढ्ने र नदीको सतह अस्थायी रूपमा उच्च हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैले सम्बन्धित निकायले नदी किनार तथा आसपासका बासिन्दा, निर्माण व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई निर्माणजन्य सामग्री, उपकरण तथा अन्य वस्तुहरू सुरक्षित स्थानमा समयमै सार्न आग्रह गरेको छ।

उक्त समयमा नदी किनार क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा नजान विशेष अनुरोध गरिएको छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् केन्द्र ले मर्मत कार्यका कारण हुने अस्थायी जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।

पूर्णबहादुर खड्काको चेतावनी- प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परा तलमाथि नहोस्

विपक्षी दलको दबाब– लिपुलेक लगायतका भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल होस्

वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्ध मानव साङ्लो प्रदर्शन

हिमपातमा फसेका दुई भारतीय पर्यटकको सकुशल उद्धार

लुम्बिनी सरकारका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो

समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको पनि दोहोरो कर्जा

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

