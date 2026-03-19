नीति मन्थन पुन: सुरु गर्दै रास्वपा, विपदबारे छलफल तय

२५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘नीति मन्थन’ कार्यालय पुन: सुरु गर्ने भएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन र वैशाख २० गते बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा भएको छलफलको आधारमा कार्यक्रम पुन: सुरु गर्न लागिएको हो ।
रास्वपाका अनुसार यही वैशाख २७ गते, अपराह्न ३ बजेदेखि ६ सम्म, काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभा हलमा नीति मन्थन कार्यक्रम राखिएको छ ।
यसपटकको कार्यक्रम ‘विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन’ विषयमा हुने रास्वपाले जनाएको छ ।
