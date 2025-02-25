एस्टन भिल्ला र फ्रेइवर्ग युरोपा लिगको फाइनलमा

२५ वैशाख, काठमाडौं । इंग्लिस क्लब एस्टन भिल्ला र जर्मन क्लब फ्रेइवर्ग युरोपको दोस्रो श्रेणीको क्लब फुटबल प्रतियोगिता युरोपा लिगको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन् ।
बिहीबार राति भएको खेलमा इङ्लिस प्रतिस्पर्धी नटिंघम फरेस्टलाई ४-० ले पराजित गर्दै एस्टन भिल्लाले फाइनलमा स्थान बनाएको हो । पहिलो लेगमा फरेस्ट १-० ले विजयी भएको थियो । तर भिल्लाले दोस्रो लेगमा पुनरागमन जित निकाल्दै समग्रमा ४-१ ले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको हो ।
एष्टन भिल्लाको जितमा जन म्याकगिनले दुई गोल गर्दा ओली वाट्किन्स र इमिलियानो बुउन्डियाले समान एक गोल गरे ।
यस्तै अर्को सेमिफाइनलमा फ्रेइवर्गले पनि दोस्रो लेगमा एससी ब्रागालाई ३-१ ले पराजित गर्दै समग्रमा ४-३ को जित हासिल गरेको हो । पहिलो लेगमा ब्रागाले २-१ को अग्रता लिएपनि जोगाउन सकेन ।
अब एस्टन भिल्ला र ब्रागाबीच मे २१ मा टर्किएको इस्तानबुलस्थित बेसिकटास स्टेडियममा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4