२४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको आयोजनामा जेठ १ गते ‘१० के एनवाईएफएन रन’ हुने हुने भएको छ ।
संघको ३७ औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा १० के रन आयोजना गर्न लागेको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले जानकारी दिएको हो ।
पहिलो पटक एथ्लेटिक्सको प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको युवा संघले यस पटक पुरुषको विधा मात्र समावेश गरिएको युवा संघका अध्यक्ष महाराज गुरुङले जानकारी दिए ।
आगामी दिनमा महिलाको ईभेन्ट पनि समावेश गर्ने योजना रहेको र यसलाई निरन्तरता लिने गुरुङले बताए । यस्तै नयाँ खेलाडीहरुलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
दौड दशरथ रंगशाला त्रिपुरेश्वरबाट सुरु भएर तीनकुने फन्को मार्दै पुन: रंगशालामा पुगेर टुंगिने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा पाँच सय देखि एक हजार जनाको सहभागिता रहने अपेक्षा राखेको आयोजक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महाराज गुरुङले जानकारी दिए । खुल्ला प्रतियोगिता भएकोले दौडमा राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी देखि राष्ट्रिय युवा संघका सदस्यहरु समेत सहभागि हुनेछन् ।
प्रतियोगिताको लागि नेपाल एथ्लेटिक्स संघले प्राविधिक सहयोग गर्ने गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा शीर्ष पाँच स्थानमा आउने खेलाडीले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । जसमा विजेताले नगद ५० हजार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
यस्तै दोस्रोले ४० हजार, तेस्रोले ३० हजार, चौथोले २० हजार र पाँचौले १० हजार पाउनेछन् ।
प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट ५ लाख रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
