विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १२:२९

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १५ जना अवैतनिक दूतहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सल जनरल तथा कन्सललाई पदमुक्त गर्ने ।’

पदमुक्त भएकाहरु कोको हुन् भन्नेबारे पनि उनले खुलाएनन् ।

बैठकले आगामी २८ गते अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसद बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र १९४७ को नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

अवैतनिक दूत मन्त्रिपरिषद बैठक
एक मुठ्ठी बादल : 'फेमिनिस्ट' फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ (भिडियो)
छोटी भन्सार हटाइएको विरोधमा हुने प्रदर्शनमा सहभागी नहुन रास्वपाको निर्देशन
जनता तर्साएर घर भत्काउनु अमानवीय कार्य हो : नैनसिंह महर
गोल्यान ग्रुपद्वारा जेनजी सहिदका अभिभावकलाई १० लाखको स्वास्थ्य बीमा
यूएईमा रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाएनन् क्षतिपूर्ति र बीमा रकम
भारतमा जनावरमाथि हुने क्रूरताको अवस्था भयावह

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित