धनगढीका मेयरले ४४ लाख तलब सामाजिक सेवामा खर्चे

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले पारिश्रमिक तथा विभिन्न सेवा सुविधा बापत पाउने सबै रकम सामाजिक सेवामा खर्च गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले सेवा सुविधा बापत पाएको ३८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ सामाजिक सेवामा खर्च गरेका छन्।
  • उनले व्यक्तिगत रूपमा थपेर कुल ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ।
  • हमालले शैक्षिक सामग्री वितरण र गौ संरक्षणमा रकम खर्च गरेको र बाँकी रकम पनि सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने बताए।

२५ वैशाख, धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले पारिश्रमिक तथा विभिन्न सेवा सुविधा बापत पाउने सबै रकम सामाजिक सेवामा खर्च गरेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएपछि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए ।

तर कानुन बमोजिम खातामा रकम प्राप्त हुँदै आएको छ । त्यसपछि सेवासुविधा बापत पाएको रकममा पाँच लाख १७ हजार थपेर उनले ४४ लाख बराबरको रकम सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने भएका छन् ।

मेयरमा निर्वाचित भएपछि चार वर्षमा सेवा सुविधा बापत मेयर हमालले ३८ लाख ८२ हजार ८३२ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । उक्त रकममा थप गरेको व्यक्तिगत पाँच लाख समेत गरेर कुल ४४ लाख रुपैयाँ पुग्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म हमालले सार्वजनिक शिक्षाको विकास तथा विपन्न वर्गको शिक्षामा पहुँच स्थापना, गौ संरक्षण र व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्राप्त रकम खर्च गरेका छन् ।

हमालले प्राप्त (चालु आर्थिक वर्ष समेत) गरेको ३८ लाख ८२ हजार ८६३ रुपैयाँ मध्ये अहिलेसम्म २३ लाख ९० हजार ८७८ रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिसकेका छन् । अब १४ लाख ८५ हजार १९५ रुपैयाँ (पाँच लाख थपेको समेत) बाँकी रहेको छ । बाँकी रकम समेत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने उनी बताउँछन् ।

निर्वाचित भएको वर्ष हमालले सेवा सुविधा बापत एक लाख ३७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । उक्त रकम मध्ये गौ संरक्षण सेवा समितिलाई ५५ हजार ६ सय ८७ र दक्षिणकाली आधारभूत बहिरा आवासीय विद्यालयलाई ८१ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दृष्टि फाउन्डेसन, मानव सेवा आश्रम, आमाको माया छात्राबास, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र दक्षिणकाली विद्यालयका गरेर २६९ जना आश्रितलाई २ लाख ६७ हजार ८ सय बराबरको न्यानो लुगा हस्तान्तरण गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ कक्षाको वार्षिक परीक्षामा शून्य नतिजा ल्याउने धनगढीका १७ सामुदायिक विद्यालयका ३ हजार ४ सय ८९ जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो ।

सचिवालयले विद्यार्थीहरूलाई ९ लाख ९२ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ बराबरको शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राप्त रकमबाट धनगढीका ४७ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ७ हजार ४७५ विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ । यसमा १० लाख खर्च गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तिमसम्म ९ लाख ३६ हजार चार सय रुपैयाँ सेवा सुविधाबापत प्राप्त हुनेछ । उक्त रकम समेत सामाजिक कार्यमै खर्च गर्ने मेयरको तयारी छ ।

आफूले प्राप्त गरेको सेवा सुविधा वापतको रकम खर्चको अवस्थाबारे मेयर हमालले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले आफूले पाउने सेवा सुविधा बापतको रकममा व्यक्तिगत रूपमा थपेर सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएको बताए ।

गोपाल हमाल धनगढीका मेयर
सम्बन्धित खबर

आईएमई र सामसङ नेपालको समन्वयमा ‘रेमिटमा बेनिफिट क्याम्पेन’

एशियाको ‘ग्रिन इनर्जी हब’ बन्न सक्छ नेपाल

‘कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको’

सरकारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको आधार मुद्दा फर्स्योट दर

भक्तपुरमा उत्पादित रायो सागमा भेटियो अत्यधिक विषादी

नेविसंघको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

