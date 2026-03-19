+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आईएमई र सामसङ नेपालको समन्वयमा ‘रेमिटमा बेनिफिट क्याम्पेन’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईएमईले विदेशमा रहेका नेपाली र परिवारलाई लक्षित गर्दै रेमिट्यान्समार्फत पैसा पठाउँदा सामसुङका इलेक्ट्रोनिक सामानमा क्यासब्याक र ईएमआई सुविधा दिने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ।
  • ग्राहकले आईएमई कन्ट्रोल नम्बर सुरक्षित राखेर सामसुङको आधिकारिक स्टोरमा पुगेर स्मार्टफोन, टीभी, रेफ्रिजेरेटर लगायतका सामान २४ महिनासम्म ईएमआईमा खरिद गर्न सक्नेछन्।
  • आईएमईका कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र परिवारको जीवन सहज बनाउन यो योजना तयार पारिएको बताए।

२५ वैशाख, काठमाडौं । रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक कम्पनी आईएमईले विदेशमा रहेका नेपाली तथा तिनका परिवारलाई लक्षित गर्दै नयाँ, आकर्षक ग्राहकलाभ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार आईएमई मार्फत विदेशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने ग्राहकले केवल पैसा प्राप्त गर्ने सुविधा मात्रै होइन, सामसङका विभिन्न आधुनिक इलेक्ट्रोनिक सामान खरिद गर्दा विशेष छुट (क्यासब्याक) तथा अन्य आकर्षक अफरको समेत लाभ लिन सक्ने भएका छन् ।

‘अफरको लाभ लिन ग्राहकहरूले आईएमई रेमिटमार्फत विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउनु पर्दछ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘त्यसपछि नेपालमा पैसा प्राप्त गर्दा प्रयोग भएको आईएमई कन्ट्रोल नम्बर सुरक्षित राखेर सामसङको आधिकारिक स्टोर वा डिलरकहाँ पुग्नुपर्नेछ ।’

ग्राहकले आफूलाई आवश्यक सामसङका स्मार्टफोन वा अन्य घरेलु उपकरण छनोट गरी एचएफएलमार्फत सहज ईएमआई वा ऋण सुविधा मार्फत खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन् । जसले ग्राहकलाई एकैपटक ठूलो रकम खर्च नगरी किस्ताबन्दीमा सामान खरिद गर्ने सुविधा प्रदान समेत गर्नेछ । ईएमआई सुविधा २४ महिनासम्म उपलब्ध छ ।

‘साथै स्मार्टफोन, स्मार्ट टीभी, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन लगायतका आधुनिक घरेलु तथा डिजिटल उपकरण खरिद गर्दा ग्राहकहरूले अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक खल्तीबाई आईएमई वालेटमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’ कम्पनीले भनेको छ ‘यसले विदेशमा बसेर कठिन परिश्रम गरी कमाएको रकमलाई अझ बढी उपयोगी र मूल्यवान बनाउने छ ।’

सामसुङ स्मार्टफोन खरिद गर्ने ग्राहकले एनसेल प्याक सक्रिय गर्दा बोनस डेटा सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस, योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले एनसेल रिचार्जमा अधिकतम १८० जीबीसम्म बोनस डेटा प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

आईएमईका कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पौडेलले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार तथा उनीहरूका परिवारको दैनिक जीवनलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो योजना तयार पारिएको बताए ।

आईएमई रेमिट सामसङ नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनगढीका मेयरले ४४ लाख तलब सामाजिक सेवामा खर्चे

धनगढीका मेयरले ४४ लाख तलब सामाजिक सेवामा खर्चे
एशियाको ‘ग्रिन इनर्जी हब’ बन्न सक्छ नेपाल

एशियाको ‘ग्रिन इनर्जी हब’ बन्न सक्छ नेपाल
‘कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको’

‘कानुनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको’
सरकारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको आधार मुद्दा फर्स्योट दर

सरकारले भन्यो- प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको आधार मुद्दा फर्स्योट दर
भक्तपुरमा उत्पादित रायो सागमा भेटियो अत्यधिक विषादी

भक्तपुरमा उत्पादित रायो सागमा भेटियो अत्यधिक विषादी
नेविसंघको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने

नेविसंघको नेतृत्वका आकांक्षीहरूले ‘राजनीतिक प्रोफाइल’ बुझाउने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित