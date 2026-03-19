+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हन्ता भाइरसको आशंकामा स्पेन र ट्रिस्टन डा कुन्हामा नयाँ बिरामी भेटिए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २६ गते ७:४४

२६ वैशाख, काठमाडौं । क्रुज जहाजबाट सुरु भएको हान्ताभाइरसको संक्रमण फैलिने क्रममा शुक्रबार स्पेन र दक्षिण एटलान्टिकको दुर्गम टापु ट्रिस्टन डा कुन्हामा थप दुई जना संदिग्ध बिरामी फेला परेका छन् ।

हजारौं माइलको दूरीमा रहेका फरक भौगोलिक क्षेत्रमा संक्रमणको आशंका गरिएपछि यसले चिन्ता बढाएको छ । यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्वसाधारणका लागि यसको जोखिम अझै पनि न्यून रहेको स्पष्ट पारेको छ। हालसम्म यस प्रकोपसँग सम्बन्धित तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

स्पेनको एलिकान्ते प्रान्तमा एक ३२ वर्षीया महिलामा हन्टाभाइरसका लक्षणहरू देखिएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले उनको विशेष परीक्षण सुरु गरेका छन् । ती महिला ‘एमभी होन्डियस’ नामक क्रुज जहाजमा संक्रमित भएकी एक डच महिलासँगै विमानमा यात्रा गरेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जाभियर पाडिलाका अनुसार डच महिला अस्वस्थ भएर विमान उड्नुअघि नै जोहानेसबर्गमा ओर्लिएकी थिइन्, जसको पछि उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।

त्यसैगरी, बेलायती स्वास्थ्य सुरक्षा निकायले ट्रिस्टन डा कुन्हा टापुमा एक बेलायती पुरुषमा पनि संक्रमणको आशंका गरेको छ। ती पुरुष अप्रिलको मध्यतिर सोही डच जहाजमा यात्रा गरिरहेका यात्री भएको खुलेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनकी प्राविधिक अधिकृत एनेस लेग्यान्डले भाइरसको प्रकृति र संक्रमणको दरलाई हेर्दा यो सजिलै मानिसबाट मानिसमा नफैलने भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

गत मार्चमा अर्जेन्टिनाबाट करिब १५० यात्री बोकेर हिँडेको यो क्रुज जहाज अन्टार्कटिका हुँदै अफ्रिकी जलक्षेत्रतर्फ लागेको थियो। अधिकारीहरूले पुष्टि गरेअनुसार यो संक्रमण हन्टाभाइरसको ‘एन्डीज स्ट्रेन’ हो। यो मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्ने एक मात्र प्रजाति मानिन्छ ।

यो भाइरस संक्रमित व्यक्तिसँग धेरै लामो समयसम्म र अत्यन्तै नजिकको सम्पर्कमा रहँदा मात्र सर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले जहाजलाई केप भर्ड नजिकैको समुद्री क्षेत्रमा निगरानीमा राखिएको छ ।

हन्ता भाइरस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानबारे अमेरिकी प्रस्तावलाई रूसले समर्थन नगर्ने

इरानबारे अमेरिकी प्रस्तावलाई रूसले समर्थन नगर्ने
साफ महिला च्याम्पियनसिप जित्ने नेपालको लक्ष्य

साफ महिला च्याम्पियनसिप जित्ने नेपालको लक्ष्य
पहाड र हिमालमा मध्यम वर्षा र हिमपात, तराईमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा

पहाड र हिमालमा मध्यम वर्षा र हिमपात, तराईमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा
कांग्रेसका सभापति गगन थापा सुदूरपश्चिम जाँदै

कांग्रेसका सभापति गगन थापा सुदूरपश्चिम जाँदै
घुम्तीगोठबाट पर्यटकीयस्थलमा परिणत भएको दोभान

घुम्तीगोठबाट पर्यटकीयस्थलमा परिणत भएको दोभान
बेलायतको स्थानीय निर्वाचनमा रिफर्म यूकेको उदय, नेपालीलाई पनि उल्लेख्य सफलता

बेलायतको स्थानीय निर्वाचनमा रिफर्म यूकेको उदय, नेपालीलाई पनि उल्लेख्य सफलता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित