असार महिनामा केन्द्रित पूँजीगत खर्च घटाउने सरकारको योजना

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले असार महिनामा केन्द्रित पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति घटाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि साउन महिनाबाटै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले ठूला खरिदमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागु गरिने बताए । यसलाई उनले शून्य दिन खरिद नीतिको नाम दिएका छन् । बजेट वितरण हुनु अगाडि नै पूर्वतयारी अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
