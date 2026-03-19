+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्माण व्यवसायीले भने- व्यवसायीमाथिको धरपकड निन्दनीय

सरकारले अब फेरि निर्माण व्यवसायीहरूमाथि विना कुनै ठोस आधार तथा प्रमाण धरपकड तथा थुनछेक गर्ने कार्य गरे महासंघ कडा कदम चाल्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १९:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहरी प्रशासनबाट निरन्तर धरपकड र थुनछेक भएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
  • महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरेले धरपकड गैरकानुनी भएको र संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन्।
  • महासंघले सरकारले बिना ठोस आधार धरपकड गरे कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकका प्रतिष्ठित एवं अग्रज निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहरी प्रशासनबाट निरन्तर धरपकड र थुनछेक भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघ महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहरी प्रशासनबाट भएको धरपकड एवं थुनछेक निन्दनीय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

इन्धन तथा निर्माण सामाग्रीमा भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण राज्यले समयमै मूल्य समायोजन नदिँदा निर्माण कार्यहरू गर्न सक्ने अवस्था नभएको परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक एवं मानसिक दबाबमा परेकै बखत धरपकड गरिएकोमा कडा आपत्ति जनाइएको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुको सट्टा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र खरिद सम्झौताका सर्त विपरीत गरिएको धरपकड गैरकानुनी भन्दै महासंघले खेद प्रकट गरेको छ ।

‘अनुसन्धानपछि दोषी प्रमाणित भए जो कोही पनि प्रचलित ऐन, कानुन अनुसार दण्डित हुनैपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको रहेकोमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाप्रति महासंघ सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

निर्माण उद्योग लगायत निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई त्रसित एवं आतंकित पारिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने निश्चित भएको महासंघको ठहर छ ।

सरकारले अब फेरि निर्माण व्यवसायीहरूमाथि विना कुनै ठोस आधार तथा प्रमाण धरपकड तथा थुनछेक गर्ने कार्य गरे महासंघ कडा कदम चाल्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

धरपकड निन्दनीय निर्माण व्यवसायी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित