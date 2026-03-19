‘भ्वाइस किड्स’ पाँचौ सिजनका ४ जना कोच सार्वजनिक

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:५३
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमालय टेलिभिजनको सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ किड्स’ सिजन ५ का कोचमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा चयन भएका छन्।
  • निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले शनिबारदेखि ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ राउन्डको छायांकन सुरु हुने र ४८ जना ट्यालेन्ट छनोट हुने जानकारी दिनुभयो।
  • यस संस्करणमा ‘सुपर ब्लक’ नियम लागू गरिनेछ जुन अघिल्लो संस्करणमा धेरैले रुचाएको कारण हो।

काठमाडौं । हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ किड्स’ सिजन पाँचका कोच (निर्णायक) सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार ४ जना कोचहरूबारे जानकारी गराइएको हो ।

यस संस्करणको कोचमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा छन् ।

सत्य र मिलनको निरन्तरता हो भने अर्जुन र वाङ्देन पहिलोपटक कोच बन्न लागेका हुन् । निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालका अनुसार शनिबारदेखि ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ राउन्डको छायांकन सुरु हुँदैछ ।

‘ब्लाइन्ड अडिसन’ बाट ४८ जना ट्यालेन्ट छनोट हुनेछन् । प्रसारण जेठको अन्तिम सातादेखि सुरु हुने जनाइएको छ । निर्देशक पौड्यालका अनुसार, यो संस्करणमा ‘सुपर ब्लक’को नियम पनि लागू गरिने भएको छ ।

‘अघिल्लो संस्करणमा धेरैजनाले रुचाएकाले यस पटकदेखि सुपरब्लकको नियम लागू हुनेछ’ उनले भने ।

