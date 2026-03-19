बडिमालिका जाँदा बेहोस भएका सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत लेखा अधिकृतको मृत्यु

२ जेठ, काठमाडौं । बाजुराको बडिमालिका जान लागेका बेला बेहोस भएका राष्ट्रिय सकर्तता केन्द्र काठमाडौंमा कार्यरत लेखा अधिकृतको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार मृत्यु हुनेमा सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत लेखा अधिकृत ५६ वर्षीय विश्वराज पन्थी छन् । उनको स्थायी ठेगाना भैरहवा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार पन्थीसहित चार जनाको टोली बडिमालिका दर्शन गर्न बाजुरा पुगेको थियो । गन्तव्यतर्फ जाने क्रममा बडिमालिका नगरपालिका–८ स्थित खारेको जंगल पन्थी बेहोस हुनपुगेका थिए ।
त्यहाँबाट उद्धार गरेर ५:४५ मा उनलाई जिल्ला अस्पताल मार्तडी पुर्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । अस्पताल पुर्याएलगत्तै ५: ५० बजे चिकित्सबले मृत्युको घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पन्थीसँगै सतर्कता केन्द्रमै कार्यरत उपसचिव शिवहरि न्यौपाने, शाखा अधिकृत जीवन घिमिरे र लेखापाल उमेश शर्मा पनि बडिमालिका दर्शन गर्न भनेर बाजुरा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
