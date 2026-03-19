+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बडिमालिका जाँदा बेहोस भएका सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत लेखा अधिकृतको मृत्यु

बाजुराको बडिमालिका जान लागेका बेला बेहोस भएका राष्ट्रिय सकर्तता केन्द्र काठमाडौंमा कार्यरत लेखा अधिकृतको मृत्यु भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते २१:४८

२ जेठ, काठमाडौं । बाजुराको बडिमालिका जान लागेका बेला बेहोस भएका राष्ट्रिय सकर्तता केन्द्र काठमाडौंमा कार्यरत लेखा अधिकृतको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार मृत्यु हुनेमा सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत लेखा अधिकृत ५६ वर्षीय विश्वराज पन्थी छन् । उनको स्थायी ठेगाना भैरहवा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार पन्थीसहित चार जनाको टोली बडिमालिका दर्शन गर्न बाजुरा पुगेको थियो । गन्तव्यतर्फ जाने क्रममा बडिमालिका नगरपालिका–८ स्थित खारेको जंगल पन्थी बेहोस हुनपुगेका थिए ।

त्यहाँबाट उद्धार गरेर ५:४५ मा उनलाई जिल्ला अस्पताल मार्तडी पुर्‍याइएको प्रहरीले जनाएको छ । अस्पताल पुर्‍याएलगत्तै ५: ५० बजे चिकित्सबले मृत्युको घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पन्थीसँगै सतर्कता केन्द्रमै कार्यरत उपसचिव शिवहरि न्यौपाने, शाखा अधिकृत जीवन घिमिरे र लेखापाल उमेश शर्मा पनि बडिमालिका दर्शन गर्न भनेर बाजुरा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बडिमालिका लेखा अधिकृत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित