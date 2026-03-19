लिग २ : नेपालविरुद्ध स्कटल्याण्डले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते ९:१६
फाइल तस्वीर ।

४ जेठ, काठमाडौं । आईसीसी लिग-२ अन्तर्गत आजको खेलमा नेपालविरुद्ध स्कटल्याण्डले पहिले ब्याटिङ गर्दैछ । स्कटल्याण्डका कप्तान रिची बेरिङटनले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्दै नेपाललाई बलिङको निम्तो दिएका हुन् ।

आजको खेलमा नेपालले अघिल्लो खेलबाट कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नेपाल पहिलो खेलमा स्कटल्याण्डसँग डीएलएस पद्धतिमा २ रनले पराजित भएको थियो । त्यसपछि नेपालले दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई ९ विकेटले पराजित गरेको थियो ।

स्कटल्याण्डले भने यो शृङ्खलामा खेलका २ वटै खेल जितेको छ । नेपाल र अमेरिका दुवैलाई २/२ रनले पराजित गरेको थियो । स्कटल्याण्डले आज ओली जोन्सलाई डेब्यू दिएको छ ।

नेपालको प्लेइङ ११

कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, इशान पान्डे, रोहित पौडेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आरिफ शेख, गुल्शन झा, सोमपाल कामी, नन्दन यादव, सन्दीप लामिछाने, ललित राजवंशी ।

