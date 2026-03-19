नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर– सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्नु अधिकार बाहिरको कार्य

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन दरपीठ गरेर विना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य भएको ठहर गरेको छ।
- बार एसोसिएसनले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश पालना नगर्नु प्रशासनको असाधारण र अप्राकृतिक रवैया भएको बताएको छ।
- बारले यस्तो प्रशासनको रवैया अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल र प्रचलित कानून आकर्षित गर्ने घटना भएको उल्लेख गरेको छ।
४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन दरपीठ गरेर विना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त कार्यले न्याय मार्गमा समेत अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर बार एसोसिएसनले गरेको हो ।
सोमबार दिउँसो बसेको बारको आकस्मिक बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश समेत प्रशासनले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टत: प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको नेपाल बार एसोसिएसन ठहर गर्दछ’, महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभई अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवं प्रचलित कानून आकर्षित हुने घटना समेत भएको स्पष्ट धारणा रहेको बारले जनाएको छ ।
‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत पालन नगर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानून आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ’, बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठ भएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिएको र प्रशासनले समेत अवज्ञा गरेको विषयमा बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4