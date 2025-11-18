प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध १६ वटा उजुरी

- प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ।
- संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- उजुरी भोलि मंगलबार खोल्ने तयारी छ।
३ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ ।
यी उजुरी भोलि मंगलबार खोल्ने तयारी छ ।
गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
