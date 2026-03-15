अनेरास्ववियुको बैठकमा पनि मागियो ओलीको राजीनामा, केहीबेर विवाद

आफ्नै कित्तामा भनिएका नेताहरूबाट समेत घुमाउरो शैलीमा ‘राजीनामा दिनू’ भन्ने दबाब खेपिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै आजबाट सुरु भएको एमालेकै जनसंगठन अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि आवाज उठेको छ ।

कौशल काफ्ले
२०८३ जेठ ९ गते २१:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भइरहँदा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यो विषयले विवाद उत्पन्न गर्‍यो।
  • एमाले सचिवालय बैठकमा ११ वटा एजेन्डा तय भएका छन् र चार उपाध्यक्षले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाएका छन् भने ओलीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्।
  • ओलीले बैठकमा आफूलाई यसरी नसम्झाउन आग्रह गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म निर्णय हुने बताएका छन् र आफू बलियो रहेको तर्क गरेका छन्।

९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भइरहँदा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।

आजबाट कीर्तिपुरमा सुरु भएको अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन (अध्यक्ष ओलीको राजीनामा) को विषय उठेपछि केहीबेर बैठकमै विवाद समेत हुन पुग्यो ।

पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई एजेन्डाका रुपमा प्रवेश गराउन खोजेपछि बैठकमा केहीबेर विवाद भएको एक नेताले बताए ।

बैठकमा अध्यक्ष दिपक धामीले प्रस्तुत गरेका एजेन्डामाथि छलफल भइरहेको थियो । सो क्रममा संगठनका उपमहासचिव कमलराज जोशीले थप एजेन्डा समावेश गर्न मागेका थिए ।

उनले बैठकमा राखेको प्रस्तावबारे एक नेताले भने, ‘यदि अनेरास्ववियु एमालेको जनसंगठनका रूपमा रहने हो भने पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको माग संगठनले उठाउनुपर्छ ।’

जोशीले विद्यार्थी संगठनलाई जीवन्त राख्न ‘मुहान सफा गर्नुपर्ने’ र त्यसका लागि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको तर्क पनि गरेका थिए ।

उनको यस्तो प्रस्तावलाई अध्यक्ष धामीले औपचारिक एजेन्डाका रुपमा समावेश गरेनन् । त्यसपछि बैठकमा केहीबेर खैलाबैलाको स्थिति उत्पन्न भएको अनेरास्ववियुका एक केन्द्रीय सदस्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनका अनुसार, केही केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ भन्दै माग गरेपछि बैठक पुन: चलेको थियो ।

‘हालको राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा निर्माण’ भन्ने उद्देश्यका साथ अनेरास्ववियुको बैठक करिब एक वर्षपछि बसेको हो ।

सचिवालयमा पनि चर्को आवाज

एमाले सचिवालय बैठक शुक्रबार र शनिबार दुई दिन निरन्तर बस्यो । उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार, भोलि पुन: ११ बजेबाट सचिवालय बैठक बस्दैछ । बैठकमा विभिन्न ११ वटा एजेन्डा तय भएका छन् ।

शुक्रबार ५ जना उपाध्यक्षले बैठकमा धारणा राखेका थिए । जसमध्ये ४ जना उपाध्यक्षहरू गोकर्ण विष्ट, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र विष्णु पौडेलले नेतृत्व रुपान्तरणको आवाज उठाए भने रामबहादुर थापा बादलले संकटको घडीमा नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयसहितको समीक्षा भइरहेको बैठकमा शनिबार महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र रघुविर महासेठले आफ्ना कुरा राखे ।

महासचिव पोखरेलले घुमाउरो शैलीमा आफ्ना कुरा राखे । उनले अहिलेको अवस्था जटिल भएको विषय उठाउँदै परिमार्जनसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उपमहासचिव भट्टराईले ठाडै ओलीको राजीनामा माग गरे भने भट्टले रूपान्तरण नै गर्ने भए ६० वर्षमाथिका सबैले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, अन्य पाँच जना सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा कुमारी अर्याल, महेश बस्नेत, यामलाल कँडेल, र हिक्मत कार्कीले पनि बैठकमा आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् ।

अन्य ४ जना सचिवहरू शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई र खगराज अधिकारीले भोलि बोल्ने कार्यसूची छ । उनीहरूले बोलेपछि नियमित कार्यसूचीमा बैठक अघि बढ्ने उपमहासचिव भट्टले बताएका छन् ।

राजीनामाको मुडमा छैनन् ओली

नेताहरूले निरन्तर आफ्नो राजीनामा माग गरिरहे पनि ओली पछि हट्ने मुडमा भने देखिएका छैनन् ।

आफ्नै कित्ताका नेताहरूबाट समेत राजीनामा माग हुन थालेपछि उनले शनिबारको बैठकमा आफूलाई यसरी नसम्झाउन समेत आग्रह गरे ।

उपमहासचिव भट्टका अनुसार, बैठकका बीच बीचमा ओलीले नेताहरूलाई रोकेर आफ्ना कुरा भन्ने गरेका थिए । ओलीले बैठकमा ‘दिशानिर्देश’ गर्ने काम गरेका भट्ट बताउँछन् ।

यसैबीच नेताहरूबाट निरन्तर पार्टी रूपान्तरण र राजीनामाको दबाब बढेपछि ओलीले आफू त्यस्तो मनस्थितिमा नरहेको जानकारी गराएका हुन् ।

शनिबार बैठकमा ओलीले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मलाई यसरी सम्झाएर सक्नुहुन्न । म सम्झिन्नँ । म यसरी छाड्दिनँ ।’

सचिवालय बैठकमा नेताहरूले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिरहँदा ओली भने केन्द्रीय कमिटीमा आफू बलियो भएको तर्क गर्न थालेका छन् ।

उनले यो विषयलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म लगेर बाँकी निर्णय हुने बताएका छन् ।

कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

बालेनमाथि दीपक धामीको आरोप- लिपुलेकमा भारत र चीनले बुट बजार्दा बोलेनन्

साम्बाको उपचारका लागि अनेरास्ववियुले थाल्यो सहयोग अभियान

काठमाडौंमा अनेरास्ववियुले जलायो बालेनको पुत्ला (तस्वीरहरू)

ग्यास सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन अनेरास्ववियुको माग

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष धामीलाई एमालेले डोटीबाट उम्मेदवार बनाउने

अनेरास्ववियुले सरकारसँग राख्यो १५ बुँदे माग

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

