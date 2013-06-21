बालेनमाथि दीपक धामीको आरोप- लिपुलेकमा भारत र चीनले बुट बजार्दा बोलेनन्

१४ चैत, काठमाडौं । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारी सरकारको स्टन्टबाजी र इगोको तृप्तिका लागि मात्रै गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै धामीले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार पहिलो दिनमै राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको भन्दै ओलीको गिरफ्तारीको निन्दा गरेका हुन् ।
‘स्टन्टबाजी र आफ्नो इगोको तृप्तिका लागि गरिएका यो किसिमका गतिबिधिहरूको खेद प्रकट गर्न चाहन्छु,’ धामीले भने । एक ७३ वर्षको औषधि खाइरहेको मान्छेलाई रातारात हज्जारौँ प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
उनले भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट सुरु गर्न लागेको व्यापारबारे प्रधानमन्त्री बालेन एक शब्द नबोलेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘ग्रेटर नेपालको नारा दिने बालेन शाहले आज भारत र चीनले लिपुलेकमा बुट बजार्दा केही बोल्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर आज हामी बेठिक सोचिरहेका रहेछौँ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’
ओलीलाई पक्राउ गर्दा विरोधीहरूले सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेको बताउँदै अध्यक्ष धामीले हिजो यस्तै निरंकुश प्रवृत्ति विरुद्ध लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा विधिको शासन ल्याएरै छाड्ने बताए ।
‘हिजो यस्तै प्रवृत्तिले कुनैबेला निरंकुशताको हुकुमी चल्थ्यो, फलानालाई थुन्, फलानालाई निकाल्, फलानालाई बढुवा गर्, फलानालाई सरुवा गर्,’ उनले भने, ‘त्यो हुकुमी शासनको विरोध गरेर जनताको शासन स्थापित गरेका हौँ । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताका आवाज बोलिनुपर्छ ।’
