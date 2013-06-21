+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेनमाथि दीपक धामीको आरोप- लिपुलेकमा भारत र चीनले बुट बजार्दा बोलेनन्

‘स्टन्टबाजी र आफ्नो इगोको तृप्तिका लागि गरिएका यो किसिमका गतिबिधिहरूको खेद प्रकट गर्न चाहन्छु,’ धामीले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १४:१९

१४ चैत, काठमाडौं । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारी सरकारको स्टन्टबाजी र इगोको तृप्तिका लागि मात्रै गरेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै धामीले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार पहिलो दिनमै राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको भन्दै ओलीको गिरफ्तारीको निन्दा गरेका हुन् ।

‘स्टन्टबाजी र आफ्नो इगोको तृप्तिका लागि गरिएका यो किसिमका गतिबिधिहरूको खेद प्रकट गर्न चाहन्छु,’ धामीले भने । एक ७३ वर्षको औषधि खाइरहेको मान्छेलाई रातारात हज्जारौँ प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

उनले भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट सुरु गर्न लागेको व्यापारबारे प्रधानमन्त्री बालेन एक शब्द नबोलेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘ग्रेटर नेपालको नारा दिने बालेन शाहले आज भारत र चीनले लिपुलेकमा बुट बजार्दा केही बोल्छन् कि भन्ने अपेक्षा थियो । तर आज हामी बेठिक सोचिरहेका रहेछौँ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’

ओलीलाई पक्राउ गर्दा विरोधीहरूले सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेको बताउँदै अध्यक्ष धामीले हिजो यस्तै निरंकुश प्रवृत्ति विरुद्ध लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा विधिको शासन ल्याएरै छाड्ने बताए ।

‘हिजो यस्तै प्रवृत्तिले कुनैबेला निरंकुशताको हुकुमी चल्थ्यो, फलानालाई थुन्, फलानालाई निकाल्, फलानालाई बढुवा गर्, फलानालाई सरुवा गर्,’ उनले भने, ‘त्यो हुकुमी शासनको विरोध गरेर जनताको शासन स्थापित गरेका हौँ । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताका आवाज बोलिनुपर्छ ।’

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अनेरास्ववियु ओलीको गिरफ्तारी दीपक धामी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

साम्बाको उपचारका लागि अनेरास्ववियुले थाल्यो सहयोग अभियान

काठमाडौंमा अनेरास्ववियुले जलायो बालेनको पुत्ला (तस्वीरहरू)

ग्यास सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन अनेरास्ववियुको माग

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष धामीलाई एमालेले डोटीबाट उम्मेदवार बनाउने

अनेरास्ववियुले सरकारसँग राख्यो १५ बुँदे माग

अनेरास्ववियुले कर्णालीमा पनि थाल्यो जागरण अभियान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित