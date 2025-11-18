अनेरास्ववियुले कर्णालीमा पनि थाल्यो जागरण अभियान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अनेरास्ववियुको मेची–महाकाली जागरण अभियान कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत क्याम्पसबाट सुरु भएको छ।
- केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामी, महासचिव अञ्जना सिवाकोटी र प्रदेश इन्चार्ज आकाश घर्तीले अभियान उद्घाटन गरेका छन्।
- सचिव आकाश घर्तीले भने, जेनजी आन्दोलन पछि विकसित परिस्थितिबारे देशभरका विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिन जागरण अभियान थालेका हौ।
२२ मंसिर, काठमाडौ । अनेरास्ववियुको मेची–महाकाली जागरण अभियान कर्णालीमा पनि सुरु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश कमिटीले सुर्खेत क्याम्पसमा एक कार्यक्रम गरी जागरण अभियान थालेको हो ।
केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामी, महासचिव अञ्जना सिवाकोटी, प्रदेश इन्चार्ज एवं सचिव आकाश घर्ती लगायतले अभियानको उद्घाटन गरेका छन् ।
‘जेनजी आन्दोलन पछि विकसित परिस्थितिबारे देशभरका विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिन जागरण अभियान थालेका हौ,’ सचिव घर्तीले भने, ‘आजबाट कर्णालीका सबै क्याम्पस र कलेजहरुमा यो अभियान लैजान्छौ ।’
अनेरास्ववियुले यसअघि कोशीमा पनि जागरण अभियान थालिसकेको छ ।
