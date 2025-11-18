+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनेरास्ववियुले कर्णालीमा पनि थाल्यो जागरण अभियान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते २१:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अनेरास्ववियुको मेची–महाकाली जागरण अभियान कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत क्याम्पसबाट सुरु भएको छ।
  • केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामी, महासचिव अञ्जना सिवाकोटी र प्रदेश इन्चार्ज आकाश घर्तीले अभियान उद्घाटन गरेका छन्।
  • सचिव आकाश घर्तीले भने, जेनजी आन्दोलन पछि विकसित परिस्थितिबारे देशभरका विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिन जागरण अभियान थालेका हौ।

२२ मंसिर, काठमाडौ । अनेरास्ववियुको मेची–महाकाली जागरण अभियान कर्णालीमा पनि सुरु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश कमिटीले सुर्खेत क्याम्पसमा एक कार्यक्रम गरी जागरण अभियान थालेको हो ।

केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक धामी, महासचिव अञ्जना सिवाकोटी, प्रदेश इन्चार्ज एवं सचिव आकाश घर्ती लगायतले अभियानको उद्घाटन गरेका छन् ।

‘जेनजी आन्दोलन पछि विकसित परिस्थितिबारे देशभरका विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिन जागरण अभियान थालेका हौ,’ सचिव घर्तीले भने, ‘आजबाट कर्णालीका सबै क्याम्पस र कलेजहरुमा यो अभियान लैजान्छौ ।’

अनेरास्ववियुले यसअघि कोशीमा पनि जागरण अभियान थालिसकेको छ ।

अनेरास्ववियु कर्णाली जागरण अभियान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशनका लागि अनेरास्ववियुबाट निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

एमाले महाधिवेशनका लागि अनेरास्ववियुबाट निर्विरोध प्रतिनिधि चयन
काठमाडौंमा अनेरास्ववियुको मसाल जुलुस

काठमाडौंमा अनेरास्ववियुको मसाल जुलुस
‘पार्टीपंक्तिमा पुगेको भावनात्मक क्षतिप्रति आत्मालोचित छु, पदको लोभ छैन’

‘पार्टीपंक्तिमा पुगेको भावनात्मक क्षतिप्रति आत्मालोचित छु, पदको लोभ छैन’
अखिल नेतृत्वमा भागबण्डा, दीपक र अञ्जना पालैपालो अध्यक्ष हुने

अखिल नेतृत्वमा भागबण्डा, दीपक र अञ्जना पालैपालो अध्यक्ष हुने
अनेरास्ववियु अध्यक्षबाट हटे कडरिया, महासचिव धामीलाई जिम्मेवारी

अनेरास्ववियु अध्यक्षबाट हटे कडरिया, महासचिव धामीलाई जिम्मेवारी
अनेरास्ववियुको नेतृत्व विवाद सतहमा, केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न माग

अनेरास्ववियुको नेतृत्व विवाद सतहमा, केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न माग

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित