+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनेरास्ववियुको नेतृत्व विवाद सतहमा, केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न माग

जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजीनामा घोषणा गरेका अध्यक्ष डा.सुजन कडरिया संगठनको काममा फर्किएपछि उनलाई स्वागत गर्ने र रोक्ने पक्षबीच विवाद बढेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते ६:४३
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा. सुजन कडरिया र महासचिव दीपक धामी

२७ कात्तिक, काठमाडौ । नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको विवाद सतहमा आएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजीनामा घोषणा गरेका अध्यक्ष डा.सुजन कडरिया संगठनको काममा फर्किएपछि उनलाई स्वागत गर्ने र रोक्ने पक्षबीच विवाद बढेको हो ।

महासचिव दीपक धामीले वक्तव्य जारी गरेरै कडरियालाई अनेरास्ववियुको गतिविधिबाट टाढा रहन भनेका थिए । ‘जेनी आन्दोलन पश्चात देशमा घटित परिस्थितिको हवाला दिई दृढतापूर्वक नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला संगठनलाई ध्वस्त पार्ने नियतका साथ कायरतापूर्वक राजीनामा दिएर अध्यक्ष पद परित्याग गरेका निवर्तमान अध्यक्ष सुजन कडरियाले गरेको गैरजिम्मेवार, अराजक र अनुशासनहीन हर्कतप्रति अनेरास्ववियु घोर भर्त्सना गर्दछ,’ धामीले वक्तव्य जारी गरेरै भनेका थिए ।

एमालेले ‘घर फर्क अभियान’ चलाएकै दिन (२४ कात्तिकमा) कडरिया अध्यक्षको हैसियत सहित अनेरास्ववियुको कार्यालय गएका थिए । जेनजी आन्दोलनका बेला तोडफोड भएको कार्यालयमा आफ्नो तस्वीर राखेरै उनले नियमित काम थालेका थिए ।

त्यसैदिन कडरियाले वक्तव्य जारी गरेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजीनामा घोषणा गरेका अरु सबै नेताहरुलाई पनि आ–आफ्नो भूमिकामा फर्कन अपिल गरेका थिए । ‘हाम्रो मातृ पार्टी नेकपा एमालेले आह्वान गरेको घर फर्क अभियानलाई हामी उत्सुकता र जिम्मेवारीपूर्वक समर्थन गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई तत्काल आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ कडरियाले वक्तव्यमा भनेका थिए ।

कडरियालाई केही पदाधिकारीले जुलुस सहित केन्द्रीय कार्यालयमा लगेका थिए । र, कार्यालयमै अध्यक्ष कडरियाले सम्बोधन समेत गरेका थिए ।

लगत्तै, महासचिव धामीले परित्याग गरिसकेको अध्यक्ष पदमा नफर्कन चेतावनी दिँदै वक्तव्य जारी गरे ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा. सुजन कडरिया र महासचिव दीपक धामीले जारी गरेका विज्ञप्ति

महासचिव धामीको प्रतिवाद भने उपमहासचिव कमल जोशीले गरे । अध्यक्ष कडरिया र महासचिव धामीले जस्तै उपमहासचिव कमल जोशीले पनि संगठनको लेडरप्याडमै वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष कडरियालाई हटाउने षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

‘विद्यार्थीमाथि गोली चल्दा नैकिताको आधारमा अध्यक्षले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामा दिनु स्वभाविक र नैतिक कदम थियो,’ जोशीले लेखेका छन्, ‘पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य सहित थुप्रै नेताहरुले राजीनामा दिँदा पनि पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा, पार्टीहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षविरुद्ध कुनै कारबाही नहुँदा, आफ्नो पद र जिम्मेवारीको ख्याल नगर्ने महासचिवको रवैयाले संगठनभित्र ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ ।’

जोशीले धामीलाई पद हडप्ने योजना अन्तर्गत गतिविधि गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । ‘महाधिवेशनको मण्डपबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर, दुई जना सिनियर उपाध्यक्षहरु हुँदाहुँदै संगठनको पद हडप्ने दुस्साहस नगर्नका लागि अनुरोध गर्दछौं,’ जोशीले वक्तव्यमा भनेका छन् ।

यसरी प्रमुख पदाधिकारीहरुले वक्तव्य जारी गरेरै आरोप–प्रत्यारोप गरेपछि यसको विवाद तल्लो तहसम्मै फैलिएको छ । एउटा समूहले अध्यक्ष कडरियालाई स्वागत गर्दै एकताबद्ध अनेरास्ववियु बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने अर्का पक्षले राजीनामा घोषणा गरिसकेका कडरियालाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

उपाध्यक्ष विकास श्रेष्ठ सहितका नेताहरुले भने केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत् केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्न उनीहरुको माग छ ।

‘एक मन एकताका साथ सहकार्य गरेर अघि बढ्नु बाहेकको विकल्प हामीसँग छैन । हामीभित्र रहेका तमाम समस्यालाई हामीले नै समाधान गर्ने हो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकको माग गरेका छन् ।

सचिवालय सदस्यहरु रुद्रहरी पोखरेल, सौराबी सुनुवार, बिराज भण्डारी लगायतले पनि बैठक माग गरेका छन् । ‘अनेरास्ववियु मनले होइन, कर्तव्यले चल्ने संगठन हो । केन्द्रीय कमिटीको तत्काल बैठक राखेर बहस गरौं,’ सचिवालय सदस्य सौरबी सुनुवारले लेखेकी छन् ।

अनेरास्ववियु अनेरास्ववियु विवाद नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजीनामा दिएका अध्यक्ष कडरियाले लेटरप्याड समेत दुरुपयोग गरे : अनेरास्ववियु महासचिव

राजीनामा दिएका अध्यक्ष कडरियाले लेटरप्याड समेत दुरुपयोग गरे : अनेरास्ववियु महासचिव
जेनजी आन्दोलनमा राजीनामा दिएका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुजन कडरिया कार्यालय फर्किए

जेनजी आन्दोलनमा राजीनामा दिएका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुजन कडरिया कार्यालय फर्किए
बालेन र सुदनविरुद्ध अनेरास्ववियु कैलालीले दियो जाहेरी

बालेन र सुदनविरुद्ध अनेरास्ववियु कैलालीले दियो जाहेरी
नेता पक्राउ अभियान : जेनजी र अनेरास्ववियु आमनेसामने

नेता पक्राउ अभियान : जेनजी र अनेरास्ववियु आमनेसामने
बालेन र सुदनविरुद्ध जाहेरी लिएर काठमाडौं प्रहरी परिसर पुग्यो अनेरास्ववियुको टोली (तस्वीरहरू)

बालेन र सुदनविरुद्ध जाहेरी लिएर काठमाडौं प्रहरी परिसर पुग्यो अनेरास्ववियुको टोली (तस्वीरहरू)
अनेरास्ववियु कर्णालीमा पनि समानान्तर गतिविधि, सञ्जय योगी बने प्रदेश संयोजक

अनेरास्ववियु कर्णालीमा पनि समानान्तर गतिविधि, सञ्जय योगी बने प्रदेश संयोजक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित