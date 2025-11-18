+
एमाले महाधिवेशनका लागि अनेरास्ववियुबाट निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १४:१७

१२ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि अनेरास्ववियुबाट निर्विरोध प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।

आज बसेको सचिवालय बैठकले सात जना प्रतिनिधि निर्विरोध चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णय अनुसार अध्यक्ष दीपक धामी, उपाध्यक्ष विकास श्रेष्ठ, महासचिव अञ्जना सिवाकोटी, उपमहासचिव कमल जोशी, सचिवहरू आकाश घर्ती र रचना सापकोटा, लेखा समिति अध्यक्ष अञ्जली लम्साल चयन भएका छन् ।

अनेरास्ववियु
