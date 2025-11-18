+
अखिल नेतृत्वमा भागबण्डा, दीपक र अञ्जना पालैपालो अध्यक्ष हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १६:५१

१ मंसिर, काठमाडौ । नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अध्यक्ष डा. सुजन कडरियाले पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको दमनबाट विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएपछि राजीनामा घोषणा गरेका कडरियालाई एमालेकै नेताहरूले नै फेरि पदमा फर्कन दिएनन् ।

यद्यपि एमालेले घर फर्क अभियान चलाएपछि कडरिया कार्यालय फर्किएको जानकारी दिएका थिए ।

महासचिव दीपक धामीले राजीनामा दिएको पदमा नफर्कन चेतावनी दिएका थिए भने उपमहासचिव कमल शाहीले धामीको प्रतिवादमा बक्तव्य जारी गरेका थिए ।

अनेरास्ववियुमा देखिएको विवाद हल गर्ने क्रममा कडरियाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ भने दीपक धामी र अञ्जना सिवाकोटीले पालैपालो अध्यक्ष चलाउने सहमति गरिएको छ ।

‘पार्टीका नेता भानुभक्त ढकालले आलोपालो अध्यक्ष बन्ने र सुजन कडरियाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गराउनुभयो,’ अनेरास्ववियुका एक पदाधिकारी भन्छन् । उनका अनुसार आगामी ३ जेठ २०८३ सम्म दीपक अध्यक्ष र अञ्जना महासचिव हुनेछन् ।

त्यसपछि १ जेठ २०८४ सम्म अञ्जना अध्यक्ष हुनेछिन् । यो सहमति अनुसार एउटै कार्यकालमा तीन जना अध्यक्ष हुनेछन् ।

अनेरास्ववियु
