+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अनेरास्ववियुले सरकारसँग राख्यो १५ बुँदे माग

अखिलले विदेशी शिक्षण संस्था संस्थालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १२:५६

१५ पुस, काठमाडौं । एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले सरकारसँग १५ बुँदे माग राखेर ज्ञापनत्रपत्र बुझाएको छ ।

अखिल अध्यक्ष दीपक धामीको नेतृत्वमा गएको टोलीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

अखिलले विदेशी शिक्षण संस्था संस्थालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ ।

‘विदेशी शिक्षण संस्थाहरूको प्रशासनिक अभिलेख, सञ्चालन अनुमति तथा नविकरण प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत रहने व्यवस्था गरी, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुगमन तथा मापदण्ड निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई प्रदान गरिनुपर्ने,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

मापदण्ड पूरा नगर्ने, एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरिएका, नेपाली र विदेशी गरि दुवै विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर एकै ठाउँमा पठनपाठन गराइरहेका, तीन वर्षको स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई चार वर्ष र एक वर्षको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमलाई दुई वर्षको बनाइ पठनपाठन गर्नेलाई कारबाही गर्न अखिलले माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अनेरास्ववियुले कर्णालीमा पनि थाल्यो जागरण अभियान

अनेरास्ववियुले कर्णालीमा पनि थाल्यो जागरण अभियान
एमाले महाधिवेशनका लागि अनेरास्ववियुबाट निर्विरोध प्रतिनिधि चयन

एमाले महाधिवेशनका लागि अनेरास्ववियुबाट निर्विरोध प्रतिनिधि चयन
काठमाडौंमा अनेरास्ववियुको मसाल जुलुस

काठमाडौंमा अनेरास्ववियुको मसाल जुलुस
‘पार्टीपंक्तिमा पुगेको भावनात्मक क्षतिप्रति आत्मालोचित छु, पदको लोभ छैन’

‘पार्टीपंक्तिमा पुगेको भावनात्मक क्षतिप्रति आत्मालोचित छु, पदको लोभ छैन’
अखिल नेतृत्वमा भागबण्डा, दीपक र अञ्जना पालैपालो अध्यक्ष हुने

अखिल नेतृत्वमा भागबण्डा, दीपक र अञ्जना पालैपालो अध्यक्ष हुने
अनेरास्ववियु अध्यक्षबाट हटे कडरिया, महासचिव धामीलाई जिम्मेवारी

अनेरास्ववियु अध्यक्षबाट हटे कडरिया, महासचिव धामीलाई जिम्मेवारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित