+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सुरु, विपक्षीको अवरोध कायमै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १६:५८

१२ जेठ, काठमाडौं । केही बेरअघि १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक फेरि सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरूले फेरि अवरोध गरेका छन् । अवरोध गरे लगत्तै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षीलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

विपक्षीका तर्फबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले धारणा राखेका छन् । जसमा उनले रास्वपा सांसदले केहीबेरअघि बैठकमा बोलेको कुरालाई नियमापत्ति जनाएका छन् । उनले सांसद खरेलले बोलेको कुरा असंसदीय भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।

सांसद खरेलले विपक्षी दलले जनाएको विरोधलाई ‘तमासा’ भनेका थिए । त्यसविरुद्ध कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ आक्रोशित भएका थिए ।

संसद्मा असहज स्थिति देखिएपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सभामुखको आदेशबिनै संसद् बैठकबाट निकालिइन् कांग्रेस सांसद

सभामुखको आदेशबिनै संसद् बैठकबाट निकालिइन् कांग्रेस सांसद
विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने ‘तमासा’

विपक्षीको विरोधलाई रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले भने ‘तमासा’
प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
प्रधानमन्त्रीको खोजीमा खर्च भइरहेको छ संसद्को ऊर्जा

प्रधानमन्त्रीको खोजीमा खर्च भइरहेको छ संसद्को ऊर्जा
विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक स्थगित

विपक्षीको अवरोधपछि संसद् बैठक स्थगित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित